NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Credit Suisse von 11,60 auf 11,30 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal dürften die globalen Investmentbanken besser abgeschnitten haben als sonst in dieser Jahreszeit üblich, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. In seiner Rangfolge bleibt die Credit Suisse aber auf dem letzten Platz./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 16:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.