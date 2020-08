NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 90 auf 80 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Halbjahr des Triebwerkherstellers habe zwar den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei allerdings zurückhaltender als die im Juli abgegebene Prognose ausgefallen. Die Belastungen durch die Corona-Krise dürften durch Verkäufe und Kapitalerhöhungen ausgeglichen werden./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 02:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2020 / 02:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.