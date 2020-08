NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat RWE mit "Overweight" und einem Kursziel von 38 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die positive Kursdynamik dürfte andauern, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Investoren seien derweil mit Blick auf die ökologische Ausrichtung des Konzerns gespalten, ob also RWE eher dem fossilen Stromerzeugungslager oder dem der Erneuerbaren Energien zuzurechnen sei. Nach dem Geschäftetausch mit Eon habe RWE eine große Erneuerbare-Energien-Plattform, auf die es aufbauen könne. Der Konzern dürfte das Ziel daher erreichen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Auch mit mit Blick die kurz- und mittelfristigen Gewinnziele sei das Unternehmen auf einem guten Weg./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 21:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 00:18 / BST

