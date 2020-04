K-Bro Linen gibt monatliche Dividende bekannt

Das kanadische Dienstleistungsunternehmen K-Bro Linen Inc. (ISIN: CA48243M1077, TSE: KBL) schüttet für den Monat April 2020 eine Dividende von 10 kanadischen Cents je Aktie aus. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 15. Mai 2020 (Record date: 30. April 2020).

Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet somit weiterhin 1,20 kanadische Dollar (CAD) ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,03 CAD (Stand: 17. April 2020) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,28 Prozent. K-Bro Linen ist im Jahr 1953 in Kanada gegründet worden. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Wäschereinigungsservices und hat sich auf die Bereiche Gesundheit, Krankenhäuser und weitere Gewerbeunternehmen spezialisiert. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 297,23 Mio. CAD. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 33,34 Prozent im Minus (Stand: 17. April 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de