Kabinett beschließt erste deutsche Gleichstellungsstrategie

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett beschließt am Mittwoch (9.30 Uhr) in Berlin die erste Gleichstellungsstrategie zur Chancengleichheit von Frauen und Männern in Deutschland. Im Anschluss will Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sie öffentlich vorstellen. Ziel der Strategie ist es, dass die Bundesregierung bei allen Gesetzen und Förderprogrammen die Gleichstellung von Frauen und Männern berücksichtigt - egal, welches Ministerium dafür verantwortlich ist. Es geht etwa um gleichen Verdienst für gleiche Arbeit, aber auch um die Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit oder Repräsentanz in Kultur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft./ted/DP/fba