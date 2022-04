Kann Amazon Anleger bis 2032 zum Millionär machen?

Die nächste Ära des Amazon-Wachstums wird nicht durch das Verbrauchergeschäft angetrieben.

Vielmehr zahlen Werbekunden gutes Geld, um den bestehenden Webverkehr von Amazon.com anzuzapfen.

Derweil hat die Cloud-Computing-Branche noch Jahre mit starkem Wachstum vor sich.

In 3 Sätzen

Es lässt sich nicht leugnen, dass Amazon in den letzten Jahren eine der lukrativsten Aktien am Markt war. Dank einem Anstieg von mehr als 20.000 % seit Ende des Jahres 2000 war der E-Commerce-Riese in diesem Zeitraum wohl die beste Large-Cap-Performance des Marktes. Wer die Aktie schon länger hält, darf sich glücklich schätzen.

Die Performance der Vergangenheit ist jedoch keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Während viele Anleger große Hoffnungen in die Amazon-Aktie für die nächsten zehn Jahre setzen, gibt es keine Garantie dafür, dass die Welt eine ähnliche Leistung erwarten kann. Die Konkurrenz wird immer größer, und das Unternehmen ist näher an der Marktsättigung als noch vor einigen Jahrzehnten.

Dennoch gibt es auch positive Anzeichen. Ein weiterer fünfstelliger Anstieg ist zwar nicht zu erwarten, aber ein dreistelliger Anstieg bis 2032 ist nicht ausgeschlossen.

Obwohl das Unternehmen 1995 als Online-Buchhändler begann, dauerte es nicht lange, bis Amazon.com zu einem „Laden für alles“ wurde, der so ziemlich alles verkauft. BigCommerce gibt an, dass das Unternehmen jederzeit mindestens 350 Millionen Produkte anbietet, wenn man alle Bestände seiner Drittanbieter mitzählt. Kein Wunder, dass BigCommerce für viele Verbraucher der erste Ort ist, an dem sie einen Online-Einkauf tätigen!

Angesichts der bestehenden Reichweite gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass das Unternehmen nicht weiterwachsen wird. BigCommerce fügt hinzu, dass fast 200 Millionen Menschen jeden Monat bei Amazon einkaufen. Dennoch gibt es fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt, von denen die meisten noch keine regelmäßigen Amazon-Kunden sind.

Das Problem ist, dass das verbrauchernahe Online-Einzelhandelsgeschäft nicht gerade äußerst profitabel ist. Und noch eine interessante Tatsache: Es spielt keine Rolle. Die folgende Grafik ist sehr aufschlussreich. Sie vergleicht visuell die Betriebseinnahmen von Amazons nordamerikanischem E-Commerce-Bereich, seiner internationalen E-Commerce-Einheit und seiner Cloud-Computing-Sparte Amazon Web Services (AWS).

Quelle: Amazon, Chart vom Autor

Während früher das Online-Shopping-Geschäft des Unternehmens das gesamte Gewinngewicht trug, ist das Ergebnis des Cloud-Computing-Dienstes seit 2018 genauso wichtig wie das nordamerikanische Einzelhandelsgeschäft. Tatsächlich ist AWS seit 2019 der mit Abstand größte Geldbringer und trägt mehr zum Ergebnis bei als das nordamerikanische Geschäft und die E-Commerce-Aktivitäten in Übersee zusammen.

Wie sich herausstellt, erweisen sich die Kundenakquise und die Ausweitung des Online-Shopping-Geschäfts des Unternehmens als sehr teuer, wobei die Inflation die Situation nur noch verschlimmert. Aber wie bereits erwähnt, spielt das alles keine Rolle. Amazon Web Services hat sich zu einem derartigen Monster entwickelt, dass es den Rest des Unternehmens über Wasser halten kann, während der neue CEO Andy Jassy daran arbeitet, den Online-Shopping-Marktplatz in etwas Nachhaltiges umzuwandeln.

Dennoch hat Amazon Web Services nur an der Oberfläche seines Potenzials gekratzt. Die Zahlen des Technologie-Marktforschungsunternehmens Technavio rücken die Dinge ins rechte Licht. Laut dessen Prognosen wird die weltweite Cloud-Computing-Branche bis 2025 jährlich um 17 % wachsen und am Ende dieses Zeitraums um 287 Mrd. US-Dollar größer sein als zu Beginn.

Technavio geht davon aus, dass allein Nordamerika - wo Amazon seine Cloud-Computing-Bemühungen konzentriert hat - 40 % dieses Wachstums ausmachen wird. Und zwar in einem Bereich, der für das Unternehmen bereits ein wichtiger Gewinnmotor ist.

Und das ist noch nicht alles, was Amazon an bemerkenswerten Wachstumsmöglichkeiten außerhalb des herkömmlichen E-Commerce zu bieten hat. Während sich das Unternehmen bei der Bekanntgabe von Details über das junge Geschäft eher zurückhaltend verhält, bestätigte der letztjährige Jahresbericht, dass es Werbeeinnahmen im Wert von 31,2 Mrd. US-Dollar generiert hat. Man hat dazu den gesamten Traffic, den die Shopping-Website anzieht, monetarisiert, indem es Drittverkäufern und Werbetreibenden dabei hilft, Menschen zu bestimmten Produkten zu führen.

Obwohl 2021 ein hervorragendes Wachstumsjahr war, erwartet eMarketer noch mindestens zwei weitere Jahre mit zweistelligen Zuwachsraten für das Anzeigengeschäft des Unternehmens. Zum Vergleich: Alphabets Google erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 43,3 Mrd. US-Dollar mit suchbasierter Werbung. Man bedenke, dass es sich dabei ebenfalls um Einnahmen mit hoher Gewinnspanne handelt, da Amazon lediglich eine Website und den bereits vorhandenen Traffic monetarisiert und zusätzliches Geschäft anhängt.

Unterm Strich? Ja, Amazon ist immer noch eine der Aktien, die dem Depot helfen können, die Millionen-Euro-Marke zu knacken. Aber die gleichen Ratschläge, die früher galten, gelten natürlich auch heute noch. Also das Depot breit streuen und nicht zu hohe Erwartungen haben.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Amazon-Aktie in den kommenden zehn Jahren erneut massive Kursgewinne verzeichnen wird, da der Großteil der 20.000 % Rendite, die das Unternehmen seit dem Jahr 2000 erzielt hat, auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass das Wachstum von Amazon so unerwartet war. Die Anleger sehen es jetzt kommen, aber sie haben es damals nicht gesehen.

Dennoch hat Amazon sicherlich das Potenzial, seinen Wert im kommenden Jahrzehnt zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Der Schlüssel liegt darin, es einfach so lange in Ruhe zu lassen und die Aktie einfach wachsen zu lassen.

Der Artikel Kann Amazon Anleger bis 2032 zum Millionär machen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

James Brumley besitzt Aktien von Alphabet (A shares). The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A shares), Amazon und BigCommerce Holdings und empfiehlt Alphabet (C shares). Dieser Artikel erschien am 5.4.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images