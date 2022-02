Kann die Coca-Cola-Aktie die Dividende wirklich um bis zu 7,1 % erhöhen?

Die Coca-Cola-Aktie und die Dividende: Foolishe Investoren wissen, dass es hier eine königliche Ausschüttung gibt. Aber der Metakontext ist jetzt eigentlich nicht so relevant. Nein, sondern es steht die Ankündigung der Erhöhung für dieses Jahr aus. Wobei die Tradition für den US-amerikanischen Getränkekonzern fast schon zu einer Verpflichtung wird.

Aber wie hoch fällt die Dividende der Coca-Cola-Aktie wohl jetzt im Jahr 2022 aus? Natürlich wissen wir das erst genau, wenn das Management die diesjährige Dividendenerhöhung bekannt gibt. Erste Prognosen gehen sogar von einer Wachstumsrate von bis zu 7,1 % im Vergleich zu vorher aus. Wow. Das wäre wirklich eine Wucht.

Coca-Cola-Aktie und die Dividende: 7,1 % Wachstum?

Konkret ist es ein Beitrag auf der US-Plattform Seeking Alpha, die ein solches Szenario in Aussicht stellt. In Kurzbeiträgen werden hier die anvisierten Dividendenerhöhungen für den Februar des Jahres 2022 präsentiert. Unter anderem gehört auch die Coca-Cola-Aktie dazu, die in diesen Tagen die Dividende bekannt geben sollte.

Inhaltlich heißt es, dass ein Wachstum zwischen 4,8 und 7,1 % wahrscheinlich sei. Falls du einmal nachgerechnet haben solltest: Das hieße ein Wachstum von 2 oder 3 US-Cent im Vergleich zur aktuellen Quartalsdividende von 0,42 US-Dollar. Ohne Zweifel wären beides solide Wachstumsraten. Wobei 7 % Dividendenwachstum fast schon mit Konkurrent PepsiCo gleichziehen könnte.

Operativ wäre das jedenfalls leistbar. Das Management der Coca-Cola-Aktie blickt zuletzt auf ein Jahr 2021 mit einem Ergebnis je Aktie von 2,25 US-Dollar zurück. Selbst eine Jahresdividende von 1,80 US-Dollar oder 0,45 US-Dollar im Vierteljahr wären mit einem Ausschüttungsverhältnis von 80 % gedeckt. Was kommt, das steht zur Bestätigung jedenfalls noch zum Zeitpunkt, während ich diese Zeilen schreibe, aus.

Lediglich eine Dividendenerhöhung scheint vorprogrammiert. Erste Investoren rechnen bei der Coca-Cola-Aktie mit einem überproportionalen Wachstum im Vergleich zu den vorherigen Erhöhungsschritten von jeweils 1 Cent pro Quartal und Jahr. Leistbar wäre es, mal sehen, was kommt.

Was hieße das für die Ausschüttung?

Bei einem Aktienkurs von 62,03 US-Dollar (17.02.2021) ergeben sich interessante Werte. Sollte es wirklich zu 7,1 % Dividendenwachstum kommen, so könnte die Coca-Cola-Aktie auf 2,9 % Dividendenrendite kommen. Mit einer Erhöhung um „lediglich“ 2 Cent pro Quartal läge der Wert knapp darunter.

Für die Qualität, die von der Coca-Cola-Aktie ausgeht, ist dieser Wert vertretbar. Vor allem, wenn wir mit weiterem Dividendenwachstumspotenzial in den kommenden Jahren kalkulieren können. Gerade in Zeiten der Inflation dürfte der US-Konzern schließlich seine Stärke ausspielen können.

Die Dividende der Coca-Cola-Aktie bleibt damit attraktiv. Wenn jetzt eine Phase des stärkeren Dividendenwachstums beginnt, vielleicht noch einmal mehr. Mal schauen, was in den nächsten Tagen verkündet wird.

Der Artikel Kann die Coca-Cola-Aktie die Dividende wirklich um bis zu 7,1 % erhöhen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: flickr/Elvis Fool