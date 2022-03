Kann man allein mit ETFs zum Millionär werden?

Ein durchschnittliches Aktienmarktwachstum reicht aus, um ein siebenstelliges Rentenkonto aufzubauen.

Halte die Auswirkungen der ETF-Verwaltungsgebühren gering, indem du Fonds mit niedrigen Kostenquoten wählst.

Du kannst mehr aus deinen ETF-Beständen herausholen, wenn du auch bei Marktkorrekturen investiert bleibst.

Wichtige Punkte

Kannst du allein mit ETFs als Millionär in Rente gehen? Die einfache Antwort lautet: Ja, das kannst du. Und so geht’s.

Du musst den Markt nicht schlagen

Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Investoren reich werden, indem sie einzelne Aktien auswählen und den Markt schlagen. Das kann zwar stimmen, aber die Auswahl von Aktien ist nicht der einzige Weg für Anleger, um Vermögen aufzubauen. Auch Fonds - insbesondere ETFs - können dich zum Millionär machen, auch wenn viele von ihnen den Markt nicht schlagen.

In Wahrheit bietet der breite Markt genug Wachstumspotenzial, um einen siebenstelligen Betrag für die Altersvorsorge aufzubauen. Befolge die folgenden vier Regeln, um die Kraft des Marktes zu nutzen und deine Vermögensziele zu erreichen, ohne eine einzige Aktie auswählen zu müssen.

1. Wähle Effizienz

Fonds haben Verwaltungskosten, die sie an die Aktionäre weitergeben. Diese Kosten verwässern die Rendite des zugrunde liegenden Aktienportfolios. Wenn du dich für kosteneffiziente Fonds entscheidest, fließt ein größerer Teil der Erträge des ETFs in dein Ergebnis ein.

Die Kostenquote ist die Kennzahl, mit der du Fonds hinsichtlich der Kosteneffizienz vergleichen kannst. Diese Zahl wird als Prozentsatz angegeben, der einen Bruchteil von 1 % ausmacht, z. B. 0,10 %. Eine Kostenquote von 0,10 % bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die du investiert hast, 10 US-Dollar an Kosten anfallen.

Einige Index-ETFs haben Kostenquoten, die nahe bei Null liegen. Der iShares Core S&P 500 ETF und Vanguard S&P 500 ETF haben zum Beispiel beide eine Kostenquote von 0,03 %.

2. Plane deine Vermögensaufteilung

Die Vermögensaufteilung ist die Zusammensetzung deines Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen, wie Aktien und Anleihen. Aktien bieten Wachstum, aber auch ein gewisses Risiko, während Anleihen für Stabilität sorgen. Du kannst beide mischen, um die Risiko- und Ertragseigenschaften deines Portfolios anzupassen.

Wenn du im Ruhestand Millionär sein willst, solltest du einen höheren Anteil an Aktien-ETFs als an Anleihen-ETFs haben. Wenn der Ruhestand noch Jahrzehnte entfernt ist und du mit einer gewissen Volatilität umgehen kannst, kannst du bis zu 90 % Aktienfonds halten. Beginne mit einem niedrigeren Prozentsatz, wenn der Ruhestand innerhalb von 15 Jahren ansteht oder wenn dich die Volatilität des Aktienmarktes nervös macht.

3. Großzügig und konsequent investieren

Um mit ETFs einen siebenstelligen Betrag anzusparen, musst du großzügig und konsequent investieren - und das über Jahrzehnte hinweg. Die Zahlen in der Tabelle zeigen die monatlichen Beiträge, die erforderlich sind, um in verschiedenen Zeiträumen 1 Million US-Dollar zu erreichen.

Monatlicher Beitrag Zeit Endsaldo 2.265 USD 20 Jahre 1 Mio. USD 1.518 USD 25 Jahre 1 Mio. USD 1.054 USD 30 Jahre 1 Mio. USD 748 USD 35 Jahre 1 Mio. USD 538 USD 40 Jahre 1 Mio. USD

Datenquelle: Berechnungen des Autors über Investor.gov.

Alle Szenarien gehen von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6 % aus, was etwas weniger ist als der langfristige Durchschnitt des Aktienmarktes nach Inflation. Diese Wachstumsrate sollte über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren in einem Anleihenportfolio erreichbar sein, das stark auf Aktien-ETFs setzt.

Du siehst, dass der monatliche Beitrag nicht mehr zu bewältigen ist, wenn du zu lange mit dem Investieren wartest. Das ist dein Stichwort, um mit diesem Plan noch heute anzufangen. Selbst wenn du in 30 Jahren in Rente gehst und es dir nicht leisten kannst, monatlich 1.000 US-Dollar zu investieren, solltest du heute investieren, was du kannst. Du kannst deinen Beitrag später erhöhen, wenn dein Einkommen steigt.

4. Time den Markt nicht

Was auch immer mit dem Aktienmarkt passiert, bleibe investiert und investiere weiter. Wenn du anfängst, deine Beiträge zurückzufahren oder zu verkaufen, um Verluste zu vermeiden, wirst du dein Millionenziel vielleicht nie erreichen.

Es mag kontraintuitiv klingen, aber wenn du verkaufst, um Verluste zu vermeiden, sinkt deine Rendite in der Regel. Wenn der Markt zum Beispiel fällt, verkaufst du zu einem niedrigeren Kurs, um das Ausbluten zu stoppen. Dann wartest du, bis sich der Markt stabilisiert hat, um wieder zu investieren. Dann kaufst du deine Aktien zu einem höheren Preis zurück, als du sie verkauft hast. Wenn du zu einem niedrigen Preis verkaufst und zu einem hohen Preis kaufst, entsteht ein Verlust, der deine langfristige Rendite verringert.

Wenn du investiert bleibst, wenn der Markt seitwärts läuft, musst du dir keine Gedanken darüber machen, wann du wieder investieren solltest. Außerdem bist du gut aufgestellt, um zu profitieren, wenn sich der Markt erholt.

Sieben Zahlen über ETFs

Mit ETFs kannst du als Millionär in Rente gehen. Die Strategie besteht darin, den langfristigen Wachstumstrend des Marktes zu nutzen. Das funktioniert nur, wenn du kostengünstige Fonds auswählst, deine Anlagen strategisch aufteilst und im Laufe der Zeit konsequent investierst, ohne dich von Marktschwankungen beirren zu lassen.

ETF-Investitionen sind nicht gerade der sexieste Weg, um reich zu werden, aber wen interessiert das schon? Sich als Millionär zur Ruhe zu setzen, ist an sich schon sexy, egal, wie du dorthin kommst.

Der Artikel Kann man allein mit ETFs zum Millionär werden? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlung eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Catherine Brock auf Englisch verfasst und am 13.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. besitzt den Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Vanguard S&P 500 ETF.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images