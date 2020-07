KAVA und die Reise zum Mond

Wir hatten in den letzten Kursprognosen bereits von KAVA berichtet. KAVA preformte in den letzten Tagen außerordentlich gut und zog einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Auf Grund der jüngsten Ereignisse, soll hier nun ein kleiner Überblick für das DeFi-Projekt von Binance folgen!

Was ist DeFi? Zunächst einmal, was ist DeFi? DeFi ist ein Begriff, der seit 2019 erst so richtig etabliert ist. Es handelt sich dabei um eine Bewegung, bei der versucht wird,... Weiterlesen