Kepler Cheuvreux hebt Deutsche Wohnen auf 'Buy' - Ziel 49,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Deutsche Wohnen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, wenngleich das Kursziel mit 49,50 Euro unverändert blieb. Seit dem Auslaufen der Vonovia-Offerte sei der Aktienkurs um etwa 30 Prozent gefallen, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei hätten die Papiere unter dem stark gesunkenen Freiverkehr, einer gestoppten Dividende und der vorerst fehlenden Perspektive für einen Beherrschungsvertrag oder ein erneutes Kaufangebot gelitten. Nun sieht der Experte die Zeit für eine Kaufempfehlung wieder gekommen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.