Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Befesa auf 72 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Befesa angesichts der Übernahme des US-Recyclers AZR von 62 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bereits seit zehn Jahren sei Befesa an AZR interessiert, nun sei die Ankündigung Mitte Juni dieses Jahres aber aus guten Gründen positiv am Markt aufgenommen worden, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe nun AZR und aktuelle Metallpreisannahmen in sein Bewertungsmodell eingearbeitet und sehe eine positive Dynamik für Befesa. Der Aktienkurs spiegele dies aber bereits wider./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.