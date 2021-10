Kepler Cheuvreux senkt Ziel für ABB auf 34 Franken - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ABB nach den Zahlen zum dritten Quartal von 36 auf 34 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst William Mackie kappte in einer am Freitag vorliegenden Studie nun seine Schätzungen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) des Industriekonzerns 2021 und 2022. Der Auftragseingang im abgelaufenen Quartal zeige zugleich eine gute Grundnachfrage in allen Geschäftsbereichen der Gruppe, auch wenn angebotsseitige Beschränkungen das Tempo begrenzen dürften./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

