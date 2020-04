Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Saint-Gobain auf 34 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Saint-Gobain von 48 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Corona-Krise habe die Geschäfte des Baustoffkonzerns in einigen wichtigen Absatzmärkten arg in Mitleidenschaft gebracht, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Branche dürfte sich im kommenden Jahr noch nicht auf das Corona-Vorkrisenniveau erholt haben./edh/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.