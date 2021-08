KERING - Aktie beendet den Haussetrend

Kering S.A. - WKN: 851223 - ISIN: FR0000121485 - Kurs: 653,700 € (Paris)

Ausgehend vom Zwischentief im Februar legte die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns in den vergangenen Monaten zwischenzeitlich über 50 % zu. Diese Haussebewegung ist nun höchstwahrscheinlich vorbei.

Verkaufssignale(e) generiert

Nach einem neuen Allzeithoch am vergangenen Freitag startete die Aktie mit einer Abwärtskurslücke in die neue Woche und gab in den vergangenen Tagen sehr dynamisch nach. Zeitweise verlor die Aktie über 150 EUR im Vergleich zum Vorwochenhoch. Die Aktie unterbot im Wochenverlauf sowohl die Aufwärtstrendlinie als auch den EMA50 und den EMA200 im Tageschart und generierte damit starke Verkaufssignale.

In Anbetracht dieser Abwärtsdynamik ist nach einer Zwischenerholung sehr wahrscheinlich mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen. Eventuelle Erholungen in Richtung des Horizontalwiderstands um 700 EUR wären daher als Verkaufsgelegenheiten zu erachten, mittelfristig sind hier wieder Kurse im Bereich um 525 EUR denkbar.

Kering Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)