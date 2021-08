KI-Lösung von SmartStream unterstützt kontinuierliches Streaming von Abgleichungsvorgängen

SmartStream Technologies, der Anbieter von Transaktionsmanagementlösungen im Finanzsektor – Transaction Lifecycle Management (TLM®) im Finanzsektor, kündigt heute die Markteinführung von SmartStream Air Version 4 an, die das kontinuierliche Streaming von Abgleichungen mithilfe der neuesten KI-Cloud-nativen Technologie ermöglicht. Die neue Version verwaltet große Datenmengen in einer Vielzahl von Nicht-Standard-Formaten und -Strukturen und prüft sie kontinuierlich auf Richtigkeit und Vollständigkeit, ohne dass nicht abgeglichene Elemente neu geladen werden müssen.

SmartStream Air Version 4 unterstützt sowohl Echtzeit- als auch kontinuierliche Abgleiche. Damit können Kunden ein viel breiteres Spektrum an Verarbeitungen nutzen, einschließlich Zahlungsabstimmungen, die derzeit auf großes Interesse stoßen. Darüber hinaus wird die Cloud-native Lösung vollständig in die Event-Streaming-Plattform von Kafka integriert, um eine einheitliche Verteilung von Echtzeitmeldungen zu gewährleisten.

Andreas Burner, Chief Information Officer, SmartStream, dazu: „SmartStream Air bietet echte KI – es wurde bei einer Reihe von Tier-1-Banken erprobt und getestet. Wir sind zuversichtlich, dass diese neueste Version die Zukunft von Abgleichungsprozessen vorantreibt. Die Lösung ist im Vergleich zu anderen Anwendungen auf dem Markt vollständig standardisiert und kann in wenigen Minuten eingerichtet und eingesetzt werden. Dies ist eine großartige Leistung des Innovationsteams, und das bisherige Interesse ist ausgezeichnet.“

SmartStream Air Version 4 kann alle Daten in einen Data Lake exportieren, so dass sie problemlos für alle Tools zur Berichterstellung wie Power BI oder Tableau verwendet werden können. Das bedeutet, dass Kunden die Ergebnisse von SmartStream Air leicht übernehmen und in Verbindung mit ihrer eigenen Data-Lake-Strategie wiederverwenden können. Darüber hinaus können strukturierte und unstrukturierte Daten genutzt werden, was eine größere Kontrolle und Flexibilität bringt.

Über SmartStream Technologies

SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich, mit denen Unternehmen die betriebliche Kontrolle verbessern, Kosten senken, neue Einnahmequellen erschließen, Risiken mindern und den Vorschriften von Aufsichtsbehörden genau entsprechen können.

Zur Unterstützung der Kunden bei ihren transformativen digitalen Strategien bietet SmartStream verschiedene Lösungen für den Transaktionslebenszyklus mit auf KI und maschinellem Lernen basierenden eingebetteten Technologien - die in der Cloud oder als Managed Services bereitgestellt werden können.

www.smartstream-stp.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210811005454/de/

