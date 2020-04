'Kicker': Keine Dividende für BVB-Aktionäre bei Corona-Minus

DORTMUND (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Borussia Dortmund können nach Einschätzung des Fußball-Fachmagazins "Kicker" in diesem Geschäftsjahr nicht mit einer Dividende rechnen. Anders als in den vergangenen Jahren, als der an der Börse notierte Fußball-Bundesligist einen Gewinnanteil an seine Anteilseigner weiterreichte, drohe in der Saison 2019/20 ein Minus.

So bezifferte der Tabellenzweite allein die Einnahmeverluste im Ticketing für diese Saison durch voraussichtlich fünf Heimspiele ohne Zuschauer gegen Schalke, Bayern, Hertha, Mainz und Hoffenheim auf bis zu 15 Millionen Euro. Angesichts dieser Perspektive hatte der Revierclub am 16. März seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Juni zurückgezogen. Ursprünglich wurde ein Jahresergebnis im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich angestrebt. Eine neue Prognose gab die Borussia nicht ab.

Bei weiteren Geisterspielen bis Weihnachten drohen Mindereinnahmen von insgesamt 50 Millionen Euro, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Ende März der "Bild am Sonntag" verriet./bue/DP/jha