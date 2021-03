KION - Allzeithoch direkt voraus

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 79,560 € (XETRA)

Die Kion-Aktie startete im März 2020 nach einem Tief bei 33,20 EUR zu einer starken Rally. Diese führte die Aktie am 16. Oktober 2020 auf ein Hoch bei 80,84 EUR und damit fast an das Allzeithoch bei 81,95 EUR.

In den letzten Monaten konsolidiert der Wert unterhalb dieses Hoch und behauptete sich dabei im Wesentlichen über dem gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch aus dem Oktober 2017.

Am 09. März 2020 gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Oktober 2020. Seitdem legt der Aktienkurs weiter zu. Heute notierte der Wert im Hoch bereits bei 80,50 EUR.

Das wird spannend

Die Aktie von Kion steht vor einem wichtigen Widerstandsbereich. Gelingt ein stabiler Ausbruch über 81,95 EUR, dann wäre eine weitere Rally möglich. Ein nächstes größeres Ziel bei rund 95 EUR. Sollte die Aktie allerdings unter 76,57 EUR, also in den gebrochenen Abwärtstrend ab Oktober 2020 zurückfallen, dann würden Abgaben in Richtung 71,00-70,50 EUR oder sogar 63,26 EUR drohen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)