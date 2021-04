KION - Kaufwelle deutet sich an

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 83,740 € (XETRA)

Die Kion-Aktie fiel im März 2020 auf ein Tief bei 33,20 EUR zurück. Dort drehte die Aktie nach oben und erreichte am 16. Oktober 2020 fast das Allzeithoch bei 81,95 EUR aus dem Oktober 2017.

Anschließend konsolidierte die Aktie in einem symmetrischen Dreieck. Am 09. März 2021 gelang der Ausbruch aus diesem Dreieck. Dieser Ausbruch führte zu einem Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch bei 86,84 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einem Pullback. Dabei fiel er zwar kurzzeitig unter das alte ATH zurück, behauptet sich bisher aber über der Unterstützung bei 80,50 EUR. Seit gestern unternimmt die Aktie erneut einen Versuch, sich nach oben abzusetzen.

Wo liegen mögliche Ziele?

Damit könnte sich die Kion-Aktie in einer weiteren Aufwärtsbewegung befinden. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 100 EUR führen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 80,50 EUR kommen, dann würden Abgaben in Richtung 75,00 EUR drohen.

KION GROUP AG

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)