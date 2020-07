KION - Zweites Standbein?

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 70,320 € (XETRA)

Infolge der Chartbesprechung vom 8. Juli kannte die Aktie von Kion kein Halten mehr. Der MDAX-Titel schoss förmlich nach oben. Auslöser waren die gemeldeten vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal und hier vor allen Dingen ein extrem guter Auftragseingang im Segment Supply Chain Solutions, der sich gegenüber dem Vorjahresquartal verdoppelte. Beide genannten Aufwärtsziele wurden nicht nur erreicht, sie wurden sogar überrannt.

In der Vorwoche kam es zum Pullback auf die Marke von 66,64 EUR und der Wert stieg in der Folge auf ein weiteres Hoch. Allerdings bestätigt die Umsatzentwicklung dieses Hoch nicht mehr unbedingt. Die Kernfrage lautet daher: Lassen die Bullen noch einen weiteren Test der Marke von 66,64 EUR zu?

Sollte es dazu kommen, würde sich für Pullbackkäufer eine zweite Chance bieten. In der Folge könnte der Wert noch einmal das Hoch bei 72,16 EUR ansteuern. Im Idealfall zieht er sogar in Richtung einer wichtigen Horizontale bei 77,60 EUR durch. Erst wenn die Aktie deutlich unter 66,64 EUR zurückfällt, werden auch weitergehende Konsolidierungen in Richtung 61,60 EUR oder in Richtung des EMA50 wahrscheinlich.

Aus fundamentaler Sicht ist der Analystenkonsens gegenüber der letzten Besprechung deutlich gestiegen. Nichtsdestotrotz dürfte das Ergebnis von Kion sich in diesem Jahr mehr als halbieren. Die große Frage wird aber vor allen Dingen lauten: Erholt sich der Gewinn 2021 so rasant, wie die Experten es derzeit erwarten? Den endgültigen Halbjahresbericht wird Kion am Donnerstag veröffentlichen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 8,81 7,96 8,73 Ergebnis je Aktie in EUR 3,86 1,67 3,41 Gewinnwachstum -56,74 % 104,19 % KGV 18 42 21 KUV 0,9 1,0 1,0 PEG neg. 0,2 Dividende je Aktie in EUR 0,04 0,43 1,08 Dividendenrendite 0,06 % 0,61 % 1,53 % *e = erwartet

Kion-Group-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)