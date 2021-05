Klimawandel steht 2021 auf der Agenda institutioneller Investoren ganz oben

Institutionelle Investoren betonen wachsende Bedeutung von ESG bei Investitions- und Abstimmungsentscheidungen in aktueller Umfrage von Morrow Sodali

Für institutionelle Investoren, die ein Vermögen im Umfang von 29 Billionen US-Dollar verwalten, steht der Klimawandel unter den Fragen, die sie am häufigsten mit Vorständen von Unternehmen diskutieren, ganz oben auf der Agenda.

Dies ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Institutional Investor Survey 2021 von Morrow Sodali, die heute veröffentlicht wurde.

Die jährliche globale Umfrage unter mehr als 40 institutionellen Investoren zeigt auf, welche Fragen bei der Bewertung von Unternehmen wirklich entscheidend sind und auf welche Aspekte sie bei der Ausübung ihrer Stimmrechte auf Hauptversammlungen besonders achten.

Die Fragestellungen der Umfrage sollten die neuesten Trends beim Engagement von Unternehmen identifizieren, darunter ESG (Environmental, Social and Governance) sowie Nachhaltigkeit, Vergütung und Themen im Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung sowie Aktionärsaktivismus.

Die diesjährige Auflage der Umfrage, die nun im sechsten Jahr durchgeführt wurde, belegt, wie sehr sich der Fokus zunehmend auf ESG verlagert. Die befragten Institutionen sehen einen klaren Zusammenhang zwischen ESG-Performance und guter finanzieller Performance und erwarten, dass Unternehmen ihren Einsatz und ihre Berichterstattung zu diesen Themen verbessern.

Während Fragen wie die Besetzung des Vorstands, die Bezahlung von Führungskräften und das Personalmanagement stärker als je zuvor in den Mittelpunkt rücken, steht der Klimawandel bei Investitionsentscheidungen ganz oben auf der Agenda. Den Ergebnissen der Umfrage zufolge ist die Qualität der ESG-Berichterstattung von Unternehmen noch verbesserungsfähig. Investoren erwarten insbesondere, dass Unternehmen diese Themen in Verbindung mit ihren Geschäftsplänen erörtern. Aus Sicht der Investoren sollten Unternehmen die entsprechenden Positionen der Geschäftsführung und des Vorstands optimal besetzen und dafür sorgen, dass diese Führungskräfte gut auf die relevanten Themen vorbereitet sind.

Investoren erwarten, dass Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und finanziellen Risiken und Chancen aufgezeigt werden, dass Zeithorizonte der erwarteten Auswirkungen des Klimawandels auf die Unternehmensstrategien erläutert werden und dass Messgrößen, Ziele und Erfolge klar offengelegt werden. Angesichts der starken Priorisierung des Klimarisikos unter den Investoren ist es kaum überraschend, dass TCFD als erste Wahl von 75 % der Befragten andere Berichtsstandards deutlich überholt hat.

Die Umfrage zeigt einen starken Anstieg der Popularität von TCFD, und viele Investoren erwarten nun, dass Unternehmen TCFD entweder einführen oder begründen, warum sie sich dagegen entschieden haben. Zweite Wahl war SAS3, und dabei war die Tatsache interessant, dass ein großer Anteil der Befragten (39 %) firmeneigene Frameworks verwendet – dies ist eine Botschaft an den Markt, dass Investoren in dieser Hinsicht wachsende Ansprüche stellen.

Aussagen zum Unternehmenszweck werden als eine der treibenden Kräfte für die Schaffung von nachhaltigem, langfristigem Wert betrachtet. Für eine deutliche Mehrheit (86 %) der befragten Investoren sollte jedes Unternehmen seinen Unternehmenszweck („Corporate Purpose“) offenlegen. Ein signifikanter Anteil (20 %) kann sich vorstellen, aufgrund dieser Frage gegen den Vorstandsvorsitzenden oder andere Direktoren zu stimmen.

Heute ist ESG als ein Schlüsselfaktor für die Bewertung der Unternehmensstrategie und -leistung durch Investoren etabliert, und dementsprechend erwartet die überwältigende Mehrheit (95 %) der Befragten, dass die ESG-Performance in die Incentive-Pläne für Führungskräfte aufgenommen wird. Wie die Trends der vergangenen Jahre zeigen, favorisieren Investoren die Kopplung eines Teils der Incentives an Nachhaltigkeitsprogramme. Aus der diesjährigen Umfrage ergibt sich ein starker Konsens (69 %) darüber, dass ein angemessener Anteil zwischen 5 und 25 % liegt.

Bemerkenswert waren insbesondere die Antworten zu den jährlichen Incentives, die eine signifikante Zunahme der Unterstützung (95 %) der Einführung von Nachhaltigkeits-Leistungskennzahlen in kurzfristige Incentive-Pläne ergaben. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 bewerteten 29 % der Investoren die Aufnahme von ESG-Leistungskennzahlen in kurzfristige Incentive-Programme als „nicht wichtig“, und weitere 8 % hatten keine Meinung. Dies wirft interessante Fragen darüber auf, welche ESG-Ziele auf sinnvolle Weise in jährliche Incentive-Programme integriert werden können, da dies eindeutig nicht für alle Arten von Metriken möglich ist.

In den letzten drei Jahren beinhaltete die Morrow Sodali Survey folgende Frage an Investoren: „Was würde Sie dazu veranlassen, gegen Vorschläge zur Vergütung von Führungskräften zu stimmen?“. Dabei stellte sich die „Schieflage von Vergütung und Leistung“ als wichtigste Sorge der teilnehmenden Investoren heraus. In diesem Jahr versuchte die Umfrage, dieses Thema noch ausführlicher zu beleuchten, indem sie nach den wichtigsten Indikatoren für eine solche Schieflage fragte.

Hier nannten die Investoren Incentive-Pläne ohne Leistungshürden (63 %), Boni, die von Unternehmen gezahlt werden, die stark von COVID-19 betroffen sind (46 %) und die Einführung von diskretionären variablen Vergütungsprogrammen (29 %) als ihre Hauptsorgen.

Die Entwicklung des Aktionärsaktivismus setzte sich auch im Jahr 2021 fort, und die Umfrage spiegelt eine wachsende Unterstützung der Investoren für aktivistische Kampagnen wider, sowohl herkömmliche als auch in Bezug auf ESG-Themen. Während die meisten Investoren davon überzeugt sind, dass die Zusammenarbeit mit Vorstandsmitgliedern den effektivsten Weg zur Beeinflussung des Vorstands darstellt, gewinnt die Zusammenarbeit mit anderen Aktionären rasch an Zustimmung. Im Jahr 2021 stimmten der Aussage, dass die Zusammenarbeit mit anderen Aktionären ein effektiver Weg zur Beeinflussung von Vorständen ist, 86 % der Befragten entweder „stark zu“ oder „eher zu“ – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Umfrageergebnis von 2018 (12 %).

Neben einem schlechten Geschäftsergebnis waren schlechte strategische Entscheidungen der Faktor, der Investoren am ehesten dazu veranlasst, einen Aktivisten zu unterstützen. Auf die Frage, welche ESG-Faktoren sie dazu veranlassen könnten, einen Aktivisten zu unterstützen, nannten 66 % der Befragten eine unzureichende Reaktion auf eine ESG-Aktionärsresolution als dringendstes Problem.

Im vergangenen Jahr wurde in der Umfrage durch eine ähnliche, aber leicht abweichende Fragestellung ermittelt, ob Investoren versuchen würden, die Vorstände zu beeinflussen, damit sie ESG-Themen stärker beachten. Diese Option unterstützten nur 21 % der Befragten. Es ist bemerkenswert, dass die Zustimmung zu dieser Option im Jahr 2021 dramatisch angestiegen ist. Dies reflektiert eindeutig das übergeordnete Thema der Antworten der in diesem Jahr befragten Investoren: der zunehmende globale Fokus auf den Klimawandel.

Die vollständigen Ergebnisse der Institutional Investor Survey 2021 von Morrow Sodali sind hier verfügbar.

ÜBER MORROW SODALI

Morrow Sodali ist ein führender Anbieter von strategischen Beratungs- und Shareholder-Services für Unternehmenskunden weltweit. Das Unternehmen bietet Unternehmensvorständen und Führungskräften strategische Beratung und Dienstleistungen in Bezug auf Corporate Governance, Kommunikation und Engagement von Aktionären und Anleihegläubigern, Kapitalmarktinformationen, Stimmrechtsvertretung, Aktionärsaktivismus sowie Fusionen und Übernahmen.

Mit seinen Hauptgeschäftsstellen in New York und London sowie Niederlassungen und Partnern in wichtigen Kapitalmärkten betreut Morrow Sodali in rund 80 Ländern mehr als 700 Unternehmenskunden, zu denen auch viele der größten multinationalen Konzerne gehören. Zu den Kunden zählen neben börsennotierten und privaten Unternehmen auch Investmentfonds, ETFs, Börsen und Mitgliedsverbände.

Weitere Informationen über Morrow Sodali finden Sie unter www.morrowsodali.com.

