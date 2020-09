Klöckner & Co: Analystenlob lässt Aktie ausbrechen – Charttechnischer Befreiungsschlag über wichtige Trendlinien

Am gestrigen Donnerstag hat Klöckner & Co höhere Gewinnziele ausgerufen, die ein enorm positives Echo bei den Analysten und auch den Anlegern erzeugt haben.

Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank sprach am Morgen eine frische Kaufempfehlung aus und sieht den fairen Wert bei 6 Euro. „Die Gewinnentwicklung im dritten Quartal wird besser ausfallen als zuvor erwartet“, so der Experte. „Neben einer graduellen Belebung der Nachfrage haben auch die Umsetzung des Digitalisierungs- und Restrukturierungsprogramms ‚Surtsey‘ sowie das zuletzt verbesserte Preisumfeld zu dieser Entwicklung beigetragen.“ Experten der Deutschen Bank und der Privatbank Metzler sehen in aktuellen Reaktionen sogar Kurspotenzial von 7 Euro beziehungsweise 8,30 Euro.

Charttechnischer Ausbruch

Auch die Anleger scheinen das ähnlich zu sehen, denn die Aktie ist in den ersten Handelsstunden um fast 10 Prozent in die Höhe geschossen. Derzeit notiert sie mit einem Plus von 9,8 Prozent bei einem Wert von 5,38 Euro.

Aus charttechnischer Sicht ist das ein Befreiungsschlag, denn mit dem Sprung konnte der Kurs sowohl die langfristige 200- als auch die kurzfristigeren 21- und 50-Tage-Linien wieder nach oben durchbrechen und damit den Abwärtstrend beenden, der die Aktie seit Mitte August in seinem Bann gehalten hatte.

