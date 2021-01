Knapp 13.000 Neuinfektionen in Deutschland

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut meldet 12.497 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 2650 mehr als vor einer Woche. Allerdings sind die Zahlen derzeit nur bedingt vergleichbar, weil über Weihnachten und rund um den Jahreswechsel weniger getestet und übermittelt wurde. Zudem sind sie an Montagen wegen weniger Testungen über das Wochenende meist niedriger. 343 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, wie das RKI weiter mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 166,6 von zuletzt 162. Bund und Ländern streben an, den Wert der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner und binnen sieben Tagen auf unter 50 zu drücken, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Insgesamt sind nun 1,921 Millionen Ansteckungen bestätigt und 40.686 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Als genesen gelten rund 1,545 Millionen Menschen.