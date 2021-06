Knaus Tabbert lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Knaus Tabbert will eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 66,90 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,24 Prozent.

Der Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit Sitz im niederbayerischen Jandelsbrunn verzeichnete in den ersten drei Monaten des aktuellen Geschäftsjahres einen Umsatzanstieg von 9,2 Prozent auf 238,9 Mio. Euro, wie am 12. Mai berichtet wurde. Das bereinigte EBITDA lag bei 28,1 Mio. Euro und damit um 21,8 Prozent über dem Vorjahreswert von 23,1 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 11,8 Prozent um 1,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Nach Abzug von Finanzierungsaufwendungen und Steuern stand ein Nettogewinn von 16,1 Mio. Euro (Vorjahr: 12,4 Mio. Euro) in den Büchern.

Die Zahl der insgesamt abgesetzten Fahrzeuge lag in den ersten drei Monaten 2021 bei 7.088 gegenüber 6.853 im Vorjahr. Die Anzahl der Beschäftigten stieg per 31. März von 2.887 in der Vorjahresperiode auf 3.237 in der Berichtsperiode 2021.

Insgesamt geht der Vorstand für das Jahr 2021 von einem Umsatzanstieg um 20 bis 22 Prozent aus. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnet Knaus Tabbert ebenfalls mit einem deutlichen Zuwachs. Die Marge wird sich etwa auf dem Niveau des Vorjahres von mehr als 8 Prozent bezogen auf das bereinigte EBITDA bewegen.

Die Knaus Tabbert AG ging am 23. September 2020 an die Börse. Der Ausgabepreis lag bei 58 Euro.

Redaktion MyDividends.de