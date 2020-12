Koalition will Steuervorteile für Corona-Prämie verlängern

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Union und SPD wollen die Steuervorteile für Corona-Bonuszahlungen an Arbeitnehmer bis zum 30. Juni 2021 verlängern.

Darauf verständigten sich die Vizevorsitzenden beider Fraktionen, Andreas Jung (CDU) und Achim Post (SPD), in den Verhandlungen über das Jahressteuergesetz, wie sie der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch sagten. Nach geltendem Recht sind zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember 2020 gezahlte Corona-Prämien bis zur Höhe von 1500 Euro steuerfrei. Mit der Verlängerung um ein halbes Jahr können Arbeitgeber den Bonus noch bis Ende Juni 2021 auszahlen. An der steuerfreien Gesamthöhe der Prämie ändert sich dadurch nichts.

Jung begründete die Verlängerung damit, dass die Sonderleistung andernfalls etwa bei Pflegekräften verpuffen würde, deren Einrichtungen den Bonus erst später bezahlen. "Das darf nicht sein, gerade die Honorierung des herausragenden Einsatzes in Pflege und Betreuung soll mit der Steuerbefreiung verstärkt werden", sagte der CDU-Fraktionsvize. Sein SPD-Kollege Post unterstrich, die Corona-Krise werde der Bevölkerung auch noch im kommenden Jahr viel abverlangen. Die Koalition hoffe, dass viele weitere Arbeitgeber die Corona-Bonuszahlung nutzten. "Das wäre ein starkes Signal der Wertschätzung und des Zusammenhalts", sagte Post.