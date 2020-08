Könnte die HelloFresh-Aktie um 100 % steigen?

Für HelloFresh könnten die Geschäfte aktuell kaum besser laufen. Nachdem das erste Quartal schon alle Erwartungen meilenweit übertroffen hat, lief das zweite Quartal noch deutlich besser. Und mit jedem Quartalsbericht wird der Ausblick auf den Rest des Jahres immer weiter in die Höhe geschraubt.

Das hat in diesem Jahr zu einer massiven Kursrally geführt. Seit Anfang März hat sich der Kurs der HelloFresh-Aktie von etwa 20 Euro auf aktuell 42,34 Euro (Stand: 14.08.2020) mehr als verdoppelt.

Inzwischen ist das Unternehmen damit an der Börse mit mehr als 7 Mrd. Euro bewertet. Trotz dieser hervorragenden Zahlen ist die Aktie, seitdem sie am 10.07.2020 bei 53,25 Euro ihr Allzeithoch erreicht hat, um fast 20 % gefallen. Könnte das eine gute Gelegenheit sein, noch schnell einzusteigen, bevor sich der Kurs noch einmal verdoppelt?

Umsatz und Gewinn steigen und steigen und steigen …

Allein im zweiten Quartal ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um unglaubliche 122 % gestiegen. Damit konnte HelloFresh die hervorragenden Zahlen des vorangegangenen Quartals noch übertreffen, sodass das Umsatzplus im ersten Halbjahr bei 95,1 % liegt.

Faszinierend ist, dass es nicht nur eine Menge neuer Kunden sind, die das Wachstum beflügeln. Auch die bestehenden Kunden scheinen sehr zufrieden mit dem Service zu sein und bestellen häufiger und kaufen teurere Produkte. Die Zahl der aktiven Kunden ist gegenüber dem Vorjahr um 73 % angestiegen. Jeder dieser Kunden hat im Schnitt knapp 17 % mehr Bestellungen aufgegeben als im Vorjahr und je Bestellung auch noch 10 % mehr Geld ausgegeben.

Das hat sich natürlich auch im Gewinn widergespiegelt. In der ersten Jahreshälfte 2019 hat HelloFresh noch einen Verlust in Höhe von 51 Mio. Euro ausgewiesen. Dieses Jahr ist daraus ein Gewinn in Höhe von 156 Mio. Euro geworden. Je Aktie hat man insgesamt 0,86 Euro verdient. Davon allein im 2. Quartal 0,63 Euro.

Die Prognose verspricht weiteres Wachstum

Die große Frage ist nun, ob HelloFresh in den nächsten Quartalen und Jahren weiter wachsen kann. Zumindest für den Rest des Jahres gibt es eine konkrete Prognose der Geschäftsführung. Zu Beginn des Jahres wurde in der Prognose noch ein Umsatzwachstum von 22 bis 27 % angekündigt. Inzwischen ist man sich aber sicher, dass der Umsatz noch deutlich rasanter wachsen wird. Zwischen 75 bis 95 % soll das Umsatzwachstum nun liegen. HelloFresh geht also davon aus, dass sich die Performance des ersten Halbjahres auch in der zweiten Jahreshälfte weiter fortsetzen wird.

Könnte sich der HelloFresh-Aktienkurs also noch einmal verdoppeln?

Geht man nun davon aus, dass der Gewinn im Gesamtjahr dem Doppelten des ersten Halbjahres entspricht, könnte HelloFresh 300 Mio. Euro verdienen! Die aktuelle Bewertung von knapp 7 Mrd. Euro entspräche damit dem 23-Fachen des Jahresgewinns. Das ist zwar kein niedriger Wert, aber für ein profitables Unternehmen, das derart schnell wächst, auch kein sehr hoher Wert.

Zwar ist davon auszugehen, dass HelloFresh in den kommenden Jahren nicht mit Raten um die 100 % wachsen wird. Aber in den vergangenen Jahren ist es dem Unternehmen Jahr für Jahr gelungen, die Zahl der Kunden zu steigern und die Profitabilität zu erhöhen. Inzwischen hat man einen Punkt erreicht, an dem sich die harte Arbeit auszahlt und der Gewinn mit jedem weiteren Kunden wächst. Eine Verdoppelung des Aktienkurses scheint daher nur eine Frage der Zeit zu sein. Sollten die kommenden Quartale bestätigen, dass HelloFresh das Wachstumstempo auf hohem Niveau halten kann, könnte die Aktie schon bald zur nächsten Rally ansetzen.

