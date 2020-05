KORREKTUR: Dänemark öffnet Grenzen für deutsche Touristen

(Im ersten Satz wurde "und Skandinavien" gestrichen)

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark öffnet seine in der Corona-Krise geschlossenen Grenzen ab dem 15. Juni wieder für Touristen aus Deutschland, Norwegen und Island. Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitag in Kopenhagen bekannt./trs/DP/stw