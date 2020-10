KORREKTUR: Falsch entsorgter Plastikmüll belastet Mittelmeer

(Titel, Lead und Text wurden durchweg korrigiert. Bei den 33 in der Studie untersuchten Staaten handelt es sich nicht nur um direkte Mittelmeer-Anrainer bzw. Staaten mit Küste, sondern auch Staaten entlang der wichtigsten Zuflüsse wie dem Nil.)

GLAND (dpa-AFX) - Falsch entsorgter Plastikmüll aus den Staaten rund um das Mittelmeer und an seinen wichtigsten Zuflüssen belastet laut einer Studie das Binnenmeer immer stärker. Derzeit fließen nach einer neuen Berechnung der Weltnaturschutzunion (IUCN) jährlich geschätzt 230 000 Tonnen Plastik ins Mittelmeer, allein aus den 33 Staaten an seinen Küsten und entlang wichtiger Zuflüsse wie Nil, Po und Rhone. Das entspricht umgerechnet pro Tag dem Inhalt von mehr als 500 Frachtcontainern, wie die IUCN am Dienstag in Gland bei Genf mitteilte. Diese Menge werde sich bis 2040 verdoppeln, falls keine entschiedenen Maßnahmen getroffen würden, warnen die Experten.

94 Prozent dieser Plastikströme ließen sich auf falsch entsorgten Müll zurückführen. Die größten Mengen kommen laut Studie aus Ägypten (schätzungsweise rund 74 000 Tonnen pro Jahr), Italien (34 000 Tonnen) und der Türkei (24 000 Tonnen). Pro Kopf ist der Spitzenreiter allerdings Montenegro (etwa 8 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr und Einwohner), gefolgt von Albanien, Bosnien und Herzegowina und Nordmazedonien./cpe/DP/jha