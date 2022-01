Krankenhäuser erwarten deutlichen Anstieg an Corona-Patienten

Berlin (Reuters) - Mit der Omikron-Welle werden immer mehr Corona-Patienten in Krankenhäuser eingewiesen.

"Die Zahl der positiv getesteten Patienten auf Normalstationen steigt deutlich an", sagte Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Insgesamt liegen mehr als 12.000 Patienten mit Covid in den Kliniken - eine Zunahme von rund 15 Prozent." Die Dynamik sei bundesweit zu beobachten. "Allein in Nordrhein-Westfalen hatten wir zuletzt eine Steigerung von 37 Prozent innerhalb von sieben Tagen", sagte Gaß.

Die Omikron-Variante führe zwar zu weniger schweren Verläufen und zu weniger intensivpflichtigen Patienten, sei aber sehr wohl sehr gefährlich und könne zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen. "Auch wenn die Hospitalisierungsrate niedriger ist als bei Delta, werden die extrem hohen Inzidenzzahlen dazu führen, dass viele positiv getestete Patienten im Krankenhaus behandelt werden müssen. Diese Entwicklung stellen wir zunehmend in den Belegungszahlen fest", sagte Gaß. Die Belastung für die Krankenhäuser werde also zunehmen. Die Steigerung auf den Normalstationen könne zusammen mit zunehmenden Personalausfällen "versorgungsrelevante Einschränkungen" bringen.

Allerdings wies Gaß auch darauf hin, dass es sehr unterschiedliche Entwicklungen auf den Normal- und Intensivstationen gibt. Dort sei die Belegung mit Corona-Patienten gesunken. "Mittelfristig werden aber auch die Zahlen auf Intensivstationen wieder anstiegen." Trotzdem zeigten die Zahlen aus anderen Ländern, dass die Hauptbelastung auf den Normalstationen liege. Gaß lobte, dass Bund und Länder die Kontaktbeschränkungen aufrechterhielten. Sehr wichtig sei jetzt, das Personal zu entlasten. "Wir brauchen die Mitarbeiter an den Betten, nicht an den Schreibtischen." Die Krankenhäuser müssten bis mindestens Mitte des Jahres von ihren "riesigen Dokumentations- und Kontrollaufgaben" entlastet werden. Wichtig sei zudem die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht.