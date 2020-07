Kreise: US-Großbank Wells Fargo bereitet Entlassungswelle vor

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Kreditriese Wells Fargo bereitet Kreisen zufolge eine große Entlassungswelle vor. Das Geldhaus - der größte Arbeitgeber unter den US-Banken - erwäge die Streichung von Zehntausenden Stellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern. Wells Fargo steht angesichts drohender Kreditausfälle in der Corona-Krise unter Druck, seine Kosten zu senken. Dem Bericht nach hat das Management noch keine konkrete Größenordnung für den geplanten Jobabbau festgelegt, mit einem detaillierten Plan sei auch beim Quartalsbericht kommende Woche noch nicht zu rechnen. Wells Fargo hatte zuletzt rund 263 000 Mitarbeiter. Die Aktie verlor im frühen US-Handel über 2 Prozent./hbr/men