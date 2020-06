Kreise: US-Software-Firma Palantir plant wohl Börsengang

Die umstrittene US-Software-Firma Palantir will anscheinend doch an die Börse. Die Aktien des kalifornischen Unternehmens könnten schon im Herbst an der Börse gehandelt werden, berichtete am Freitag die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach bereitet Palantir derzeit ein Zeichnungsangebot vor, endgültig entschieden sei aber noch nichts. Das Unternehmen selbst wollte sich nicht dazu äußern. Das Management hatte einen Börsengang lange abgelehnt. CEO Alex Karp erklärte 2013, dass das Unternehmen nicht plane, an die Börse zu gehen, da ein Börsengang „das Führen eines Unternehmens, wie es das unsere ist, sehr schwierig gestalten würde“.

Welche Bewertung das Unternehmen anstrebt, ist unklar. Privatinvestoren schätzten Palantir laut Bloomberg zuletzt im Jahr 2015 auf 20 Milliarden US-Dollar (17,9 Mrd Euro). Palantir erwarte in diesem Jahr einen Umsatz von einer Milliarde Dollar und wolle erstmals die Gewinnschwelle erreichen.

Dutzende von Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt verwenden die Software der Firma. Sie dient dazu, Daten über Bürger zu sammeln, um Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen. Mit Blick auf die Privatsphäre und mögliche Überwachung ist die Software umstritten. Das Unternehmen bietet seine Software aber auch für Privatunternehmen an, unter anderem in der Finanz- und Pharmabranche.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2004 gegründet. Vier der fünf Gründer waren früher bei PayPal tätig. Gründer und Chairman Peter Thiel ist der größte Anteilseigner (Stand 2014). Die weiteren Gründer waren Alex Karp, Joe Lonsdale, Stephen Cohen und Nathan Gettings. Frühe Investitionen kamen von In-Q-Tel, dem Wagniskapitalzweig der US-amerikanischen Central Intelligence Agency, in Höhe von 2 Millionen U.S.-Dollar und in Höhe von 30 Millionen U.S.-Dollar von Thiel und seiner Firma Founders Fund.

