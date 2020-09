Kreise: Verwaltungsrat berät über Zukunft von Rio-Tinto-Chef

LONDON (dpa-AFX) - Der Verwaltungsrat des Bergbaukonzerns Rio Tinto soll laut Insidern über die Zukunft des Unternehmenschefs Jean-Sebastien Jacques entscheiden. Der Bergbaukonzern steht in der Kritik, nicht genug gegen die Zerstörung von alten Kulturstätten der Aborigines in Australien zu unternehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Jüngste Gespräche mit Aktionären, traditionellen Landbesitzern und dem Gesetzgeber zeigten, dass das Unternehmen weitere Maßnahmen ergreifen müsse, um die Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern in Westaustralien zu stärken, hieß es. Der australische Staat ist für Rio Tinto wegen des Eisenerzvorkommens enorm wichtig. Im ersten Halbjahr steuerte das Eisenerzgeschäft mehr als 90 Prozent zum Gewinn des Unternehmens bei.

Zudem werde der Verwaltungsrat über weitere Strafen im Zusammenhang von Explosionen im Mai diskutieren, hieß es weiter. Dabei gehe es auch darum, ob Rio-Tinto-Chef Jacques und weitere Mitglieder des Führungsstabs ihre Posten behalten sollen. Das Treffen des Verwaltungsrats soll noch vor Ende dieser Woche stattfinden. Ein Rio-Tinto-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren. Zuvor hatte die "Financial Times" über das Verwaltungsrat-Treffen und zusätzliche Strafen berichtet./mne/eas/fba