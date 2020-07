Kutzers Zwischenruf: Die Kurs-Waage ist im Gleichgewicht – vorübergehend

Welche Faktoren werden Wirtschaft und Börse im zweiten Halbjahr prägen? Wenn wir das wüssten, geschätzte Anleger, dann fiele das Taktieren mit dem persönlichen Einkommen und Vermögen gewiss leichter. So bleiben wir im Krisenmodus mit vielen fetten Fragezeichen. Am Aktienmarkt ist von Krise momentan nichts zu spüren - Dow und Dax halten sich auch nach der kraftvollen Erholungsphase bemerkenswert gut und proben weiteren Anstieg. Die extrem hohe Liquidität macht‘s möglich. Mit recht können die bullischen Propheten frohlocken, denn sie hatten auf einen „V“-förmigen Kursverlauf gesetzt. Und jetzt? Die Welt ist alles andere als heil, sondern vielerorts in einer auch für die Finanzmärkte immer noch bedrohlichen Verfassung. James Bullard, US-Notenbanker aus St. Louis, warnt in einem Interview nicht von ungefähr vor Firmenpleiten und einer neuen Finanzkrise als Folge der Corona-Pandemie.

Beim Versuch einer Gewichtung der aktuellen Entwicklungen habe ich eine Balkenwaage vor Augen, deren Waagschalen gegenwärtig gleichschwer gefüllt sind, so dass sie eine Balance anzeigen. Das kann aber nur eine Momentaufnahme sein. Nehmen wir „nur“ Corona, wo sich die Nachrichtenlage nach der ersten Welle total uneinheitlich darstellt, wenn man die Infektionszahlen in den großen Ländern betrachtet. Das kann sich innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen ändern und der Welt die Frage beantworten, ob es zu einer zweiten großen Pandemie-Welle kommt.

Diskussionswürdig sind auch die Aussagen von Wirtschaft und Wissenshaft zum Stand der Rezession und den konjunkturellen Aussichten. Die durchweg genannten Vorbehalte in den jüngsten Veröffentlichungen spielten für Märkte und Medien angesichts der Wir-wachsen-wieder-Aussagen lediglich eine Nebenrolle. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass eine Flut von miserablen Unternehmensberichten zum zweiten Quartal noch bevorsteht und der Wachstumsoptimismus anschließend nur ganz langsam aufkeimen dürfte.

Welche Waagschale sich für Börse und Anleger wann senken wird? Obwohl ein grundsätzlicher Optimist (aber seit Monaten voller Skepsis) stufe ich gegenwärtig das Risiko von Kursrückschlägen am Aktienmarkt größer ein als die Chance einer anhaltenden Kurserholung. Wem das zu unsicher ist, wird abgesehen von kleineren Transaktionen vorsichtshalber erst einmal zuschauen.