KWS SAAT - Gelingt den Bullen ein Coup?

KWS SAAT SE & Co. KGaA - WKN: 707400 - ISIN: DE0007074007

KWS Saat ist ein international tätiger Saatgutkonzern. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1856 gegründet und ist seit dem Jahr 1954 an der Börse Hamburg notiert. Ende November meldete das Unternehmen die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/21. Wenig überraschend ist das Geschäft von KWS Saat sehr von Saisonalitäten geprägt. Der Umsatz ging von 191,0 Mio. EUR auf 184,1 Mio. EUR zurück. Das EBITDA verschlechterte sich von -21,8 auf -27,3 Mio. EUR. Der operative Verlust lag bei 50,5 Mio. EUR nach 42,3 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Vor allen Dingen Währungseffekte machten dem Unternehmen zu schaffen. Auf Gesamtjahressicht erwartet der Vorstand einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres. Die EBIT-Marge dürfte zwischen 11 und 13 % betragen.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie kurzfristig interessant. Seit Oktober bildet sie höhere Tiefs aus und nimmt nun Anlauf auf das Zwischenhoch bei 65,20 EUR wie auch den darüber liegenden EMA50 bei 65,40 EUR. Gelingt ein Ausbruch über diese Hürden per Tagessschlusskurs, wäre der Weg frei bis zum Novemberhoch bei 66,90 EUR. Wieder darüber könnte die Aktie die Erholung in Richtung der Abrisskante bei 69,40 EUR fortsetzen, wo auch eine offene Kurslücke im Chart wartet.

Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 62,60 EUR an. Wer etwas mehr Luft lassen möchte, orientiert sich am kurzfristigen Aufwärtstrend seit Oktober.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,11 1,28 1,30 Ergebnis je Aktie in EUR 3,15 2,89 3,34 KGV 21 22 19 Dividende je Aktie in EUR 0,67 0,70 0,73 Dividendenrendite 1,03 % 1,08 % 1,12 % *e = erwartet

