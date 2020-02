KWS SAAT - Weit entfernt von der Profitabilität

KWS SAAT SE & Co. KGaA - WKN: 707400 - ISIN: DE0007074007 - Kurs: 58,400 € (XETRA)

Die Bullen in der KWS-Saat-Aktie nutzten Anfang Februar den Unterstützungsbereich bei 55,20-54,40 EUR für Käufe. Damit konnte die vorangegangene Abwärtsbewegung gestoppt und eine kurzfristige Erholung eingeleitet werden. In dieser erreichte der Aktienkurs am Freitag ein neues Hoch. Das hohe Volumen deutete jedoch schon darauf hin, dass sich die Bullen mit diesem Hoch verausgabt haben. Zusammen mit der gestrigen allgemeinen Marktschwäche gab auch der Aktienkurs von KWS Saat nach.

Enttäuschendes Ergebnis!

Wahrscheinlich wollte man auch einen Teil der Kursgewinne der letzten Tage sichern, denn schließlich stehen heute die Quartalszahlen zur Veröffentlichung an. Diese lesen sich zunächst relativ gut. So steigt der Umsatz im ersten Halbjahr von 289,1 Mio. EUR auf 329,6 Mio. EUR. Die damit verbundene Freude bei Aktionären verpufft jedoch sofort, denn das Ebit brach von -76,6 Mio. EUR auf -92 Mio. EUR ein. Auch beim Periodenergebnis in Höhe von -86,5 Mio. EUR musste man einen Rückschlag hinnehmen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass man nicht profitabel arbeitet.

Erholung ja, aber eine bullische Trendwende?

Angesichts dieser Zahlen ist die erste Reaktion an der Börse relativ überschaubar. Der fehlende Ausverkauf nach den recht schwachen Zahlen könnte den Bullen ein wenig Rückhalt geben. Im besten Fall kann sich die Erholung in den nächsten Wochen weiter in Richtung 62 EUR fortsetzen.

Das Risiko in der Aktie ist jedoch nicht zu unterschätzen. Nicht nur fundamental hat KWS Saat Probleme, sondern auch charttechnisch. Immerhin bewegt sich die Aktie trotz der jüngsten Erholung in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Sollte jetzt auch noch der Supportbereich bis hin zu ca. 54 EUR brechen, könnte man sich schnell im Bereich von 50 EUR wiederfinden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)