Laboruntersuchungen bestätigen Wirksamkeit des BETADINE®-Gurgelkonzentrats beim COVID-19-Virus

Forschungsarbeit im British Dental Journal veröffentlicht

Am Tropical Infectious Diseases Research and Education Center (TIDREC) der Universität Malaya, Malaysia, durchgeführte Laboruntersuchungen haben die Wirksamkeit der Lösung BETADINE® Gargle and Mouthwash bei dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) bestätigt, das die COVID-19-Krankheit verursacht. BETADINE® wird von Mundipharma in Malaysia hergestellt und vertrieben.

BETADINE® Gargle and Mouthwash wurde auf viruzide Wirkung in zwei Konzentrationen getestet: unverdünnt (PVP-I 1 % w/v) und mit einer 1:2-Verdünnung (PVP-I 0,5 % w/v) nach etablierten europäischen Methoden und Standards (EN14476). Die Tests zeigten eine starke in-vitro-viruzide Wirkung, wobei die getesteten Produkte 99,99 % des SARS-CoV-2-Virus in nur 15 Sekunden abtöteten.

Die TIDREC-Forschungsarbeit wurde vom British Dental Journal (BDJ) angenommen und am 26. Juni 2020 als Brief veröffentlicht. Die Zeitschrift wird von Springer Nature im Auftrag der British Dental Association herausgegeben.

„Labortests haben die Wirksamkeit von BETADINE® Gargle and Mouthwash bei COVID-19 belegt und gezeigt, dass das Konzentrat unsere laufenden Bemühungen um die Sicherheit von Menschen und Gemeinden unterstützen kann“, so Dr. Pouya Hassandarvish, leitender Prüfarzt der Studie und Postdoctoral Fellow/Researcher am TIDREC der Universität Malaya.

„Diese Ergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass BETADINE® Gargle and Mouthwash bei sachgemäßer Anwendung und in Verbindung mit anderen präventiven Behandlungsoptionen, einschließlich PSA, eine Rolle bei der Begrenzung der Ausbreitung von Infektionen, einschließlich COVID-19, spielen könnte“, ergänzte Raman Singh, CEO von Mundipharma.

„Das Konzentrat bietet der medizinischen und zahnmedizinischen Gemeinschaft zudem die wissenschaftlich fundierte Sicherheit, dass sie ein speziell im Zusammenhang mit COVID-19 untersuchtes Produkt verwenden“, fuhr er fort.

Die Antiseptika der Produktlinie BETADINE® mit Povidon-Iod (PVP-I) sind hochwirksam gegen eine breite Palette von Viren, darunter auch Coronaviren wie MERS-CoV und SARS-CoV, die größere Ausbrüche beispielsweise des Nahost-Atemwegssyndroms (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) und des Schweren Akuten Atemwegssyndroms (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) verursacht haben. Die Antiseptikum-Produktlinie BETADINE® enthält Povidon-Iod (PVP-I), das hochwirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilzen ist, weshalb diese Produkte in den meisten Krankenhäusern und Heimen anzutreffen sind.

Über das TIDREC

Das TIDREC dient akademischen Einrichtungen und Forschungsinstitutionen in Malaysia als Anlaufstelle für nationale und internationale Forschungszusammenarbeit. Das TIDREC stellt die Bildung und Förderung menschlicher Fähigkeiten in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Mit seinem Engagement für eine sichere Laborwissenschaft möchte sich das TIDREC als international anerkanntes Exzellenzzentrum für Forschung und Ausbildung im Bereich tropischer Infektionskrankheiten etablieren und die Gesundheitsbedürfnisse globaler Gemeinschaften erfüllen.

Das TIDREC war das erste Forschungszentrum des Landes, das vollständig zertifizierte, modulare Laboratorien der Biosicherheitsstufen 2 und 3 für die Forschung mit hoch virulenten Krankheitserregern eingerichtet hat. Zudem betreibt das TIDREC als derzeit einziges Zentrum eine Prototyp-Ausbildungsstätte der Biosicherheitsstufe 3. Das Zentrum beherbergt darüber hinaus das WHO Collaborating Centre for Arbovirus Reference & Research. Das Zentrum bietet Dienstleistungen wie Arzneimittel-Screening, Validierungstests für Diagnostik-Kits und Forschungszusammenarbeit im Bereich vektorübertragener Krankheiten an.

Das TIDREC sieht seine Aufgabe darin, Wissen zu fördern, und konzentriert sich daher auf die Erforschung vernachlässigter tropischer Infektionskrankheiten, die potenzielle Auswirkungen auf die globale Gemeinschaft haben.

Über Mundipharma

Mundipharma ist ein globales Netzwerk aus unabhängigen, verbundenen Unternehmen in Privatbesitz, das die pharmazeutischen Märkte weltweit abdeckt. Mundipharma ist ein hervorragendes Beispiel für ein Unternehmen, das kontinuierlich hochwertige Produkte liefert und dabei die Werte lebt, denen sich das Unternehmen verschrieben hat. Unsere Mission lautet, das Leiden von Krebs- und Schmerzpatienten zu lindern und so ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Mundipharma will Patienten mit schwerwiegenden und schwächenden Krankheiten neuartige Behandlungsoptionen in Bereichen wie Schmerztherapie, Onkologie und zugehörige unterstützende Behandlung, Augenheilkunde, Atemwegserkrankungen und Gesundheitsfürsorge erschließen.

Über BETADINE®

Auf die Produkte der BETADINE®-Reihe vertrauen Krankenhäuser und Verbraucher weltweit bei der Vorbeugung und Behandlung von Infektionen seit über 60 Jahren. Im Laufe der letzten Jahre hat Mundipharma das BETADINE®-Portfolio um Povidon-Iod- und Nicht-Povidon-Iod-Produkte zur Prävention, Therapie und Erhaltungsbehandlung einer Reihe von Infektionserkrankungen der oberen Atemwege und Wundinfektionen sowie für die Frauenhygiene und zur Behandlung von Infektionen und Krankheitsausbrüchen bis hin zu Körper- und Handhygieneprodukten erweitert. In-vitro- und klinische Studien haben gezeigt, dass BETADINE® (Povidon-Jod) ein breites Spektrum von Bakterien, Viren und Pilzen einschließlich antibiotikaresistenter Stämme abtötet.

