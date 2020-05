Lagos und Abuja wachen auf - Nigeria lockert Corona-Einschränkungen

Lagos (Reuters) - Nach mehr als vier Wochen Zwangspause im Zuge der Corona-Pandemie erwacht das öffentliche Leben in den nigerianischen Metropolen Lagos und Abuja wieder.

Am Montagmorgen waren viele Autos, Busse und dreirädige Taxis auf den Straßen von Lagos unterwegs, die während des Stillstands weitgehend leer blieben. Unternehmen müssen Hygiene- und Abstandsregeln beachten, bevor sie ihre Geschäfte wieder eröffnen. Schulen und Gotteshäuser bleiben jedoch geschlossen, Restaurants dürfen nur Essen zum Mitnehmen anbieten, Kulturveranstaltungen sind weiterhin abgesagt.

Die Restriktionen in der Hauptstadt sowie in den Bundesstaaten Lagos und Ogon sollen über einen Zeitraum von sechs Wochen zurückgenommen werden. Damit gelten für das gesamte Land die gleichen Regeln. Nigerianer müssen Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit tragen und auf nicht notwendige Reisen zwischen den Bundesstaaten verzichten. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre. "Wir müssen alles tun, um die Ausbreitung von #Covid-19 zu stoppen, und deswegen müssen wir alle Verantwortung übernehmen", twitterte der Gouverneur von Lagos, Babajide Sanwo-Olu.

In Nigeria sind 2558 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 87 Menschen sind gestorben. Auch in Ruanda, Simbabwe und Namibia sollen die Corona-Einschränkungen gelockert werden. In Südafrika gelten bereits seit Freitag weniger strikte Regeln, Ghana ließ schon im vergangenen Monat mehr Freiheiten zu.