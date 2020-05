LAM RESEARCH - Ein harter Brocken voraus

Nach einer ersten Erholung von März bis April, die bereits sehr verschachtelt ausfiel, korrigierte die Aktie von LAM Research Ende April stark. Ein Gap bei 224,44 USD blieb allerdings offen. Den gesamten Mai über arbeitete sich der Chipwert wieder nach oben, allerdings äußerst zögerlich. In dieser Woche scheitert die Aktie an den bisherigen Erholungshochs, welche zwischen 280,22 und 281,95 USD eine Widerstandszone bilden. Etwas darüber notiert bei 285,87 USD eine weitere Horizontale im Chart.

Erst wenn all diese Barrieren aus dem Weg geräumt sind, darf man mittelfristig wieder etwas optimistischer für die Aktie sein. Ein Anstieg in einen weiteren Gapbereich zwischen 309,65 und 315,24 USD wäre in diesem Fall denkbar. Solange aber die beschriebenen Widerstände intakt sind, zeigt der Weg des geringeren Widerstands abwärts.

Kurzfristig erscheint ein Test des EMA200 in Verbindung mit einer Aufwärtstrendvariante und einer Horizontalen und damit der Test einer Dreifachunterstützung bei 255,50 USD denkbar. Von dort aus könnten die Käufer noch einmal einen Versuch starten, die beschriebenen Widerstände zu attackieren. Scheitert dieses Vorhaben aber erneut, wäre unter 255,50 USD zumindest mit einem Gapclose bei 234,98 USD zu rechnen. Etwas darunter befindet sich bei 234,88 USD auch eine wichtige mittelfristige Unterstützung.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 9,65 9,92 11,16 Ergebnis je Aktie in USD 13,70 14,22 17,17 KGV 19 19 16 Dividende je Aktie in USD 4,40 4,60 4,81 Dividendenrendite 1,65 % 1,72 % 1,80 % *e = erwartet

Lam-Research-Aktie

