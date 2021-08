LANXESS - Aktie stabilisiert sich nach Abverkauf

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 59,140 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 11. August ("LANXESS - Aktie nach Zahlen unter Druck") lautete wie folgt: "So lange das heutige Tageshoch nicht herausgenommen wird per Tagesschluss ist in den kommenden Tagen tendenziell mit Abwärtsdruck zu rechnen. Die nächsten Kursziele liegen im Bereich 59 EUR, danach der Bereich um 56 EUR.

Die Bullen lassen Federn

Nach der Betrachtung bewegte sich die Aktie im Rahmen des blauen Prognosepfeils des präferierten Szenarios gen Süden und arbeitete die genannten Kursziele auf der Unterseite ab. Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Im Bereich der Horizontalunterstützung bestehend aus dem Julitief konnte sich der MDAX-Wert zuletzt wieder stabilisieren und eine Gegenbewegung an den viel beachteten EMA200 im Tageschart einleiten. Kann dieser überwunden werden, wäre sogar ein erneuter Anlauf an die Abwärtstrendlinie im Tageschart denkbar.

Fazit: Die Aktie hat ihre kurzfristigen Ziele auf der Unterseite erst einmal gesehen. Neue prozyklische Kaufsignale entstünden hier jedoch erst bei einem Überwinden der Abwärtstrendlinie im Tageschart.

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants.

Jetzt abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)