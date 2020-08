Lanxess-Chef: Starke finanzielle Situation lässt auch größere Zukäufe zu

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Lanxess -Chef Matthias Zachert schreckt auch vor umfangreicheren Übernahmen nicht zurück. "Unsere starke finanzielle Situation lässt auch größere Zukäufe zu, die wir uns in allen Segmenten vorstellen können", sagte der Vorstandsvorsitzendes des Chemiekonzerns dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe). "Wir sind gerüstet für Übernahmechancen, die sich durch die Corona-Pandemie sicherlich bieten werden." Die Marschrichtung laute "Klasse statt Masse". "Wir sehen Chancen in der Elektromobilität, etwa in unserem Projekt zur neuartigen Gewinnung von Lithium für Batterien", sagte Zachert weiter. Sollte sich die Technologie durchsetzen, werde man in größerem Stil investieren./he/tih