Laschet beansprucht Regierungsbildung für die Union

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Armin Laschet hat die Regierungsbildung für die Union beansprucht.

Er wolle sich mit Grünen und FDP um eine "Zukunftskoalition" bemühen, sagte er am Sonntagabend in der CDU-Parteizentrale. Darum werde er nun mit aller Kraft kämpfen. "Bundeskanzler wird der, der im deutschen Bundestag genau diese Gegensätze überwindet, eine Mehrheit findet der jetzt gewählten Abgeordneten", sagte Laschet, der mit der gesammelten Führungsmannschaft der CDU auf die Bühne trat. Dazu gehörte auch Kanzlerin Angela Merkel. In einer Koalition müssten auch die anderen Koalitionspartner ihre Projekte verwirklichen können, sagte er mit Blick auf Grüne und FDP.

Laschet kündigte an, dass es "viele intensive Sachgespräche" mit den politischen Wettbewerbern geben werde. "Dieser Bundeskanzler muss ein Projekt entwickeln, das länger trägt als nur die nächsten Wochen", fügte er hinzu. Dazu sei er bereit. Er ziehe mit CSU-Chef Markus Söder dabei an einem Strang.