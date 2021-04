Laschet will Söder eng einbinden und sieht Deutschland vor Richtungswahl

Berlin (Reuters) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will CSU-Chef Markus Söder eng in den Bundestagswahlkampf einbinden und sieht Deutschland vor einer "Richtungswahl".

"Alle wissen, was auf dem Spiel steht", sagte der CDU-Chef am Dienstag in Berlin, nachdem er sich im Rennen um die Kanzlerkandidatur durchgesetzt hatte. "Wenn rot-rot-grün gewinnt, ist das eine andere Republik", fügte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident hinzu. Laschet dankte Söder und der CDU für einen fairen Umgang im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Es gebe trotz des intensiven Ringen keine persönlichen Beschädigungen, er habe auch keinen politischen Preis für die Aufgabe Söder gezahlt.

Im Wahlkampf entscheide sich, welche Partei die besten Konzepte und das beste Team habe, um Herausforderungen zu bewältigen, sagte Laschet. Deshalb sei es wichtig, dass CDU und CSU als Team in den Wahlkampf gingen. "Die CDU gewinnt nicht ohne die CSU und umgekehrt." Söder werde eine "zentrale Rolle" spielen. Laschet betonte, dass er auch künftig sehr offene und kontroverse Diskussionen in der CDU und der Union wünsche.

Als größte Herausforderungen nannte der Unions-Kanzlerkandidat die Bewältigung der Zeit nach der Pandemie und kündigte zudem ein "Aufstiegsversprechen" für Kinder ungeachtet ihrer Herkunft an. Zudem betonte Laschet die europäische und internationale Einbindung Deutschlands. Die Bundesrepublik müsse zusammen mit anderen für Demokratie und Menschenrechte in der Welt kämpfen. "Unser Land führt in der Welt nicht durch Größe und Einschüchterung, sondern durch Exzellenz, Vorbild und Menschlichkeit", sagte der CDU-Chef.