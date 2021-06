Laut Wall Street: 3 Top-Robinhood-Aktien, die um 25 % oder mehr steigen könnten

Robinhood-Investoren schätzen in der Regel Aktien, die nicht gerade zu den Favoriten der Profis gehören. Wenn im Internet Memes über eine bestimmte Aktie kursieren, besteht eine ziemlich gute Chance, dass sie bei Robinhood beliebt ist, an der Wall Street aber nicht so sehr.

Allerdings gibt es auch einige Aktien, die sowohl von Privatanlegern auf der provisionsfreien Handelsplattform als auch von Analysten hochgeschätzt werden. Hier sind drei Top-Aktien von Robinhood, von denen die Wall Street glaubt, dass sie um 25 % oder mehr steigen werden.

Man könnte meinen, dass es für Apple mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen USD nicht mehr viel Raum für Wachstum gibt. Die Analysten sind da anderer Meinung. Das durchschnittliche Ein-Jahres-Kursziel für den Technologieführer liegt bei plus 28 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs.

Apple ist die am zweithäufigsten gehaltene Aktie unter Robinhood-Investoren. Und warum? Wahrscheinlich, weil sie den unglaublichen Graben und die Wachstumsaussichten erkennen, die Apple mit seinem auf dem iPhone beruhenden Ökosystem genießt.

Ich denke, dieses Ökosystem könnte so weit expandieren, dass Apple das Kursziel der Wall Street erreicht. Die zunehmende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeits-Mobilfunknetzen (5G) wird die Nachfrage nach den neueren iPhone-Modellen weiter anheizen. Apples Umsätze mit Dienstleistungen und Wearables wachsen ebenfalls weiterhin deutlich.

Langfristig erwarte ich, dass technologische Innovationen Apple zu den Lieblingsaktien sowohl der Robinhood-Anleger als auch der Wall-Street-Analysten machen werden. Bald dürfte es auch Augmented-Reality-Funktionen geben. Es gibt auch Spekulationen, dass Apple im Jahr 2023 ein faltbares iPhone auf den Markt bringen könnte. Eine zukünftige Marktkapitalisierung von 3 Billionen USD oder mehr ist nicht ausgeschlossen.

Robinhood-Investoren und Analysten sind sich auch bei einer anderen sogenannten FAANG-Aktie einig - Amazon.com. Der Internetgigant rangiert auf Robinhood an neunter Stelle. Analysten glauben, dass der Aktienkurs von Amazon in den nächsten zwölf Monaten um 31 % steigen könnte.

Es gibt zwei wichtige Wachstumstreiber, die Amazon in die Lage versetzen könnten, diese Art von Wachstum zu erzielen. Die Cloud-Plattform des Unternehmens, Amazon Web Services (AWS), läuft weiterhin rund und ist hochprofitabel. Auch das Geschäft mit digitaler Werbung erlebt eine starke Dynamik.

Der Value-Investor Bill Miller ist sogar der Meinung, dass diese beiden Einheiten in den nächsten Jahren den größten Teil der Bewertung von Amazon ausmachen könnten. Er ist auch optimistisch, was die Business-to-Business- und Logistik-Plattformen des Unternehmens angeht. Ich vermute, dass Millers Optimismus richtig ist.

Auch der E-Commerce ist noch immer bedeutend. Amazon ist nach wie vor das größte E-Commerce-Unternehmen der Welt. Die Onlineverkäufe machen immer noch weniger als 14 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes in den USA aus. Es gibt viel Platz für Amazon, um im Kerngeschäft zu wachsen.

Die dritte Top-Robinhood-Aktie auf unserer Liste, die die Wall Street wirklich mag, könnte dich zumindest ein wenig überraschen. Das durchschnittliche Kursziel für Bionano Genomics (WKN: A2JRLZ) ist satte 80 % höher als der aktuelle Kurs der Aktie.

Bionano meldete im Mai besser als erwartete Q1-Ergebnisse. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 179 % auf rekordverdächtige 3,2 Millionen USD. Obwohl das Unternehmen weiterhin nicht profitabel war, bewegte sich der Gewinn in die richtige Richtung.

Die Kunden scheinen das Saphyr-Genom-Mapping-System von Bionano zu mögen. Mit der wachsenden Zahl der Installationen steigen auch die wiederkehrenden Umsätze mit Verbrauchsmaterialien. Das ist die Art von Geschäftsmodell, von dem sich Investoren erhoffen, dass es sich langfristig wirklich auszahlt.

Bionano geht davon aus, dass bis Ende dieses Jahres 150 Saphyr-Systeme im Einsatz sein werden, 50 % mehr als Ende 2020. Das Unternehmen rechnet außerdem damit, bald die Zulassung für weitere laborentwickelte Tests für Saphyr zu erhalten. Bionano ist riskanter als Apple oder Amazon, aber Analysten glauben, dass es in naher Zukunft ein großer Gewinner sein könnte.

Der Artikel Laut Wall Street: 3 Top-Robinhood-Aktien, die um 25 % oder mehr steigen könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

The Motley besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Amazon. Keith Speights besitzt Aktien von Amazon und Apple. Dieser Artikel erschien am 4.6.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images