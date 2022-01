Lauterbach - Deutschland hat Omikron-Welle "gut unter Kontrolle"

Berlin (Reuters) - Deutschland hat die Omikron-Welle nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bislang "gut unter Kontrolle".

Dennoch rechne er damit, dass die Zahl der Neuinfektionen auf bis zu 400.000 steigen könnte, sagte Lauterbach am Freitag in Berlin. Es gehe jetzt vor allem darum, die älteren Ungeimpften so zu schützen, dass Erkrankte nicht auf der Intensivstation landeten. Deutschland habe eine vergleichsweise hohe Zahl an ungeimpften Älteren, viermal so viele wie England und dreimal so viele wie Italien, sagte Lauterbach.

Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, wies auf die Bedeutung der Krankheitslast in der gegenwärtigen Phase der Pandemie hin. Zwar steige die Zahl der Infektionen. Die sehr schweren Fälle seien aber relativ gering, sagte Wieler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Lauterbach. "Wir gewinnen mit jedem Tag Zeit", sagte er mit Blick auf zusätzliche Impfungen. Allerdings steige die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen. Man steuere nun auf den Höhepunkt der Welle zu. Jetzt müsse noch stärker der Schutz der Risikogruppen in den Mittelpunkt rücken.

Die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland ist nach den Worten des Intensivmediziners Christian Karagiannidis noch "akzeptabel". Derzeit seien bundesweit etwas mehr als 2000 Menschen betroffen, sagte das Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung auf derselben Pressekonferenz. Es sei zu beobachten, dass die Zahl der Delta-Patienten abnehme. Seit sieben bis zehn Tagen gehe die Zahl der Neuaufnahmen in den Krankenhäusern aber wieder leicht nach oben. Dies sei klar auf die Omikron-Variante zurückzuführen.

Für Freitag meldete das RKI 190.148 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 49.988 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 140.160 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1073,0 verglichen mit 1017,4 am Donnerstag. 170 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 117.484. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 9,42 Millionen Corona-Tests positiv aus.