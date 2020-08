LEG IMMOBILIEN - Neues Allzeithoch nach den Zahlen

LEG Immobilien AG - WKN: LEG111 - ISIN: DE000LEG1110 - Kurs: 125,140 € (XETRA)

Nachdem die Quartalssaison bei uns am Mittwoch und gestern zur Hochform auflief, geht es heute etwas ruhiger zu. Ganz ohne Quartalszahlen kommt aber auch der heutige Freitagshandel nicht daher. Ein Unternehmen welches Rechenschaft über das abgelaufene Quartal ablegte, war LEG Immobilien. Das Unternehmen konnte die Nettokaltmiete im zweiten Quartal um 6 % auf 155 Mio. EUR steigen. Das bereinigte Ebitda verbesserte sich sogar um 9 % auf 142 Mio. EUR. Mit 532 Mio. EUR wuchs auch das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter spürbar (+4 %).

Der Markt nahm diese Zahlen verhalten positiv auf. Im frühen Freitagshandel steigt der Aktienkurs um weitere 0,59 % und erreicht so im laufenden Aufwärtstrend ein neues Allzeithoch. Erst im Juni und Juli fand in der Aktie die letzte Konsolidierung statt. Diese wurde vor einigen Tagen nach oben durchbrochen, womit nun der Weg auf neue Hochs frei wäre. Kurzfristig könnte die Aktie jedoch einen kleinen Umweg über einen korrektiven Pullback zurück an das Ausbruchsniveau um 121,50 EUR machen. Letztlich aber bleibt der Aufwärtstrend bis zu einer vollständigen Topbildung oder aber nachhaltigen Kursen unterhalb des EMA 50 intakt und so könnten die Kurse in den nächsten Wochen weiter in Richtung 130 EUR und darüber hinaus durchstarten.

LEG Immobilien Aktie

