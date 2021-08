LEG Mieterevent in Witten mit Mieterüberraschung

Ein halbes Jahrhundert in derselben Mietwohnung - das gibt es heute nur noch selten. Für ihre langjährigen Mieterinnen und Mieter in der Friedrich-Ebert-Straße und der Straße Im Rohr in Witten-Annen hatte die LEG-Niederlassung Dortmund daher einen besonderen Rahmen geschaffen und sie zu einem Mieterevent eingeladen. Die Jubilare ließen die vergangenen Jahrzehnte noch einmal Revue passieren und konnten sich zudem mit Fragen und Wünschen persönlich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LEG wenden. Als Überraschungsgast kam der Vorstandsvorsitzende der LEG SE, Lars von Lackum, nach Witten und überreichte den Ehrengästen eine Urkunde und ein Präsent.

Lars von Lackum: „Wir danken unseren langjährigen treuen Kundinnen und Kunden ganz besonders und wünschen allen viele weitere glückliche Jahre in ihren Wohnungen. Wer so viele Jahre in seiner Wohnung lebt, der fühlt sich wohl bei uns. 50 Jahre sind auch für uns außergewöhnlich lange - sozusagen eine echte Hausnummer. So freut uns dieser Umstand natürlich ganz besonders - und darum war es mir auch ganz persönlich eine Herzensangelegenheit, heute selbst vor Ort mit dabei zu sein und unsere Jubilare zu beglückwünschen.“

Die gepflegte Siedlung in Witten-Annen mit gemischter Mieterschaft zeichnet sich durch ihre aufgelockerte Bauweise mit viel Grünflächen und Wäldern in der Umgebung, gute Verkehrsanbindung und nahe Einkaufsmöglichkeiten aus. Im vergangenen Jahr hat die LEG zudem rund 40.000 Euro in eine neue Spielplatzanlage für die kleinen Mieterinnen und Mieter investiert.

Ein weiteres Event war die Kinderolympiade im Wohnquartier. Fast so gut wie die „echten“ Olympischen Spiele war das, was das Wohnungsunternehmen LEG für seine kleinen Mieterinnen und Mieter in Witten bereithielt. In vielen Wettkämpfen traten die Kinder gegeneinander sowie gegen ihre Eltern und Großeltern an und konnten sich sportlich messen. Von Sackhüpfen, Tauziehen, Holzspiel Mölkky, XXL Vier-Gewinnt, Ringe werfen, Topf-Stelzenlauf, Holzmemory, XXL Mikado, Bobby-Car-Rennen und Leitergolf war alles dabei, was die kleinen Mieterinnen und Mieter der LEG in Bewegung brachte.

„Die LEG richtet regelmäßig für ihre Mieterinnen und Mieter Veranstaltungen aus, die das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt stärken - und was schweißt mehr zusammen als ein fairer, sportlicher Wettkampf?“, betonte Manuela Speer, Kundenbetreuerin in der Niederlassung Dortmund. „Die Familien leben in unseren Häusern Tür an Tür und kennen sich zumeist gut. Ein schönes Fest wie dieses bringt die Menschen noch näher zusammen“, so Speer.

Die Veranstaltung wurde von der unabhängigen LEG NRW Mieter-Stiftung unterstützt, die unter anderem den interkulturellen Dialog, kulturelle Toleranz und die Völkerverständigung fördert. Ziel der Aktion war es, den Kindern im Quartier, trotz der für alle schwierigen Corona-Zeit, etwas Freude zu bereiten und Abwechslung in den Alltag zu bringen.

Die LEG-Niederlassung Dortmund bewirtschaftet über 1.500 Wohnungen in Witten. Die LEG bietet im Rahmen seiner Maßnahmen zum Quartier- und Integrationsmanagement das gesamte Jahr hindurch ein umfangreiches Ferien- und Freizeitprogramm für seine Mieterinnen und Mieter. Ob für Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren - bei allen Aktivitäten, welche die LEG organisiert, wachsen Nachbarschaften mehr zusammen. Im Angebot sind Mieterjubiläumsfeiern, Ausflüge, Grillfeste, Bastel- und Kochnachmittage, Hausaufgabenhilfe und vieles mehr.

