Lenovo digitalisiert seine Bedarfsplanung mit Blue Yonder

Die Prognose des Bedarfs und eine exakte Bestandsplanung sind für die Lieferketten produzierender Unternehmen essenziell. Aus diesem Grund hat sich Lenovo (HKSE:992) (ADR:LNVGY) dafür entschieden, seine Supply-Chain-Planung mit den Luminate™ Planning- Lösungen von Blue Yonder zu digitalisieren.

Lenovo ist für seine Kunden in 180 Märkten weltweit aktiv. Das Unternehmen fokussiert sich dabei auf seine Mission, smarte Technologien für alle verfügbar zu machen sowie Technologien und Lösungen zu entwickeln, die Millionen Kunden auf der Welt befähigen sollen, einen Beitrag zu einer nachhaltigen, vertrauenswürdigen, inklusiven und digitalen Gesellschaft zu leisten. Zudem belegt Lenovo in den „Supply Chain Top 25“ von Gartner Platz 16. Dies unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens als zweckgetriebene Organisation und als Center of Excellence in der weltweiten Supply Chain Community1. Zum Erweitern der Supply-Chain-Planung hat sich Lenovo an Blue Yonder, als seinen Supply-Chain-Lieferanten der Wahl, gewandt. Mit den Lösungen von Blue Yonder will Lenovo die Anforderungen des sich ständig ändernden Marktumfeldes erfüllen.

Sobald sie vollständig integriert sind, werden die Luminate-Planning-Lösungen Lenovo ermöglichen, die Effizienz und Flexibilität seiner Lieferketten an die Anforderungen des Business und das aktuelle Umfeld anzupassen.

„Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit Blue Yonder zusammen. Als wir vor der Entscheidung standen, unsere Supply-Chain-Planungslösungen einem Update zu unterziehen, war uns klar, dass uns das End-to-End-Portfolio von Blue Yonder ermöglichen wird, noch innovativer zu werden und unsere Produkte fortlaufend zu verbessern. Mit den Lösungen erhalten wir größere Transparenz über unsere Lieferketten und können das Kundenerlebnis noch positiver gestalten, “ sagt Guan Wei, senior vice president, Global Supply Chain bei Lenovo.

Mit Luminate Planning wird Lenovo sein Sales & Operations Planning (S&OP) verbessern. Dafür erfasst das Unternehmen alle beweglichen Teile entlang der Supply Chain und ordnet Kenngrößen wie Nachfrage, Lieferungen, Umsatz, Kosten und Zielmargen in einem einheitlichen Plan. Dank verbesserter Lieferplanung kann Lenovo die richtige Inventarmenge über das gesamte Distributionsnetz abbilden und dadurch Leerstände verringern, Waren schneller drehen und einen schnellen Ertrag auf die Investitionen erwirtschaften, um sicherzustellen, dass die mit Kunden vereinbarten Servicelevels eingehalten werden.

„Das Geschäft von Lenovo und das Klima im Supply Chain Management haben sich stark verändert. Deswegen hat sich das Unternehmen nach einer modernen, intelligenten und vernetzten Supply-Chain-Lösung umgeschaut. Unsere Lumiate-Planning-Lösungen bieten ein Szenario-basiertes, grenzenloses Planungssystem. Dies hilft Lenovo nicht nur die zu erwartende Nachfrage zu planen, sondern auch die Profitabilität und die Effizienz der Geschäftsprozesse zu steigern“, sagt Antonio Boccalandro, President APAC, bei Blue Yonder.

1 Gartner Press Release: Gartner Announces Rankings of the 2021 Supply Chain Top 25, May 19, 2021

