LEONI - Aktie trotzt nach Prognoseanhebung schwachem Gesamtmarkt

Es gibt heute nur wenige Gewinner am deutschen Aktienmarkt. Die Aktie von Leoni zählt dazu. Der Automobilzulieferer hat gestern nach XETRA-Börsenschluss vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Diese zeigten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vergleichsquartal 2020. Der Umsatz verdoppelte sich nahezu von 673 Mio. EUR auf 1,30 Mrd. EUR. Das EBIT drehte von -29 Mio. EUR auf +27 Mio. EUR. Der Free Cashflow war zwar immer noch negativ, verbesserte sich aber ebenfalls deutlich von -244 Mio. EUR auf -10 Mio. EUR.

Da diese Kennzahlen deutlich über den aktuellen Markterwartungen und auch über der bisherigen Unternehmensprognose liegen, hebt das Management den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 an. Demnach soll der Umsatz gegenüber 2020 deutlich auf mindestens 5 Mrd. EUR zulegen. Das EBIT vor Sondereffekten soll sich nach -59 Mio. EUR im Vorjahr auf über 100 Mio. EUR verbessern. Die finalen Zahlen wird Leoni am 11. August vorlegen.

Aus charttechnischer Sicht versuchen sich die Bullen heute am Ausbruch aus einem relativ hohen Konsolidierungsdreick, das sich seit Juni ausgebildet hat. Die obere Begrenzung verläuft in etwas bei 14,60 EUR. Etabliert sich die Aktie darüber, wären 15,88 und darüber 17,19 EUR wieder erreichbar. Dagegen würde bei einem Bruch des Zwischentiefs bei 13,44 EUR und damit auch bei einem Unterschreiten der unteren Dreiecksbegrenzung ein Verkaufssignal in Richtung EMA200 bei 11,60 EUR entstehen.

Fazit: Die Dreiecks-Konsolidierungsformation ibei der Aktie von Leoni ist tendenziell positiv zu werten. Löst sich die Aktie von der oberen Dreiecksbegrenzung, sind neue Jahreshochs in den kommenden Wochen erreichbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 4,13 4,91 5,09 Ergebnis je Aktie in EUR -10,10 -2,05 1,30 KGV - - 12 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

