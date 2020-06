LEONI - Das sieht nicht gut aus...

LEONI AG - WKN: 540888 - ISIN: DE0005408884 - Kurs: 7,225 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung von Anfang Juni ("LEONI - Aktie Tagesgewinner im SDAX mit +15 %") zeigte sich die Aktie deutlich schwächer als erwartet und konnte die vorherige Aufwärtsttendenz nicht fortzsetzen.

Ist das eine inverse V-Umkehr im Tageschart?

Die Kursperformance der vergangenen drei Wochen trägt schon starke Charakteristika einer kurzfristigen Topbildung in Form einer inversen V-Umkehr. Zudem steht der Wert kurz vor einem prozyklischen Verkaufssignal: Sollte die Aktie heute unterhalb des EMA50 im Tageschart schließen, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich eintrüben und ein prozyklisches Verkaufssignal generiert werden.

In dem Falle müsste in den kommenden Tagen und Wochen mit einer erneuten Verkaufswelle in den Bereich um 6,00 EUR gerechnet werden. Potentiell stehen hier sogar neue Jahrestiefs unterhalb von 5,26 EUR auf der Agenda.

Erst Kurse oberhalb von 8,00 EUR entspannend die charttechnisch prekäre Lage für die Käufer wieder ein wenig, bis dahin dominieren jedoch erst einmal die Abwärtsrisiken in der Aktie. Für Kaufpositionen gibt es deutlich attraktivere Möglichkeiten anderswo.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)