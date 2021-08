Lieferando-Eigner rutscht trotz starken Wachstums in rote Zahlen

Berlin (Reuters) - Der Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com musste für sein rasantes Wachstum in der ersten Jahreshälfte tief in die Taschen greifen.

Von Januar bis Juni sei ein bereinigter operativer Verlust (Ebitda) in Höhe von 190 Millionen Euro angefallen, teilte der Essenslieferdienst am Dienstag mit. Analysten hatten mit einem noch höheren Minus gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Plus von 205 Millionen Euro in der Bilanz gestanden. Just Eat Takeaway.com versprach, nun die Talsohle erreicht zu haben und künftig wieder profitabler zu werden. Dazu würden wieder höhere Gebühren für Restaurants, technologische Verbesserungen und Vorteile in Folge der gewachsenen Aktivitäten beitragen.

In der ersten Jahreshälfte kletterten die Umsätze auf vergleichbarer Basis um 52 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Angesichts vielerorts für den Publikumsverkehr geschlossener Restaurants und Ausgangsbeschränkungen bestellen inzwischen viel mehr Menschen online ihr Essen und lassen es sich nach Hause liefern. Seit der knapp eine Milliarde Euro schweren Übernahme des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero sind die Niederländer hierzulande Marktführer. Allerdings ist Delivery Hero inzwischen auch wieder in Deutschland aktiv. In der Bundesrepublik legten die Bestellungen von Just Eat Takeaway.com im ersten Halbjahr um 62 Prozent zu, in Großbritannien waren es sogar 76 Prozent. Kurz vor Ausbruch der Corona-Krise hatten die Niederländer für 7,8 Milliarden Dollar den britischen Wettbewerber Just Eat übernommen, der vor allem mit Deliveroo konkurriert. Mittlerweile gehört auch Grubhub aus den USA zu Just Eat Takeaway.com.