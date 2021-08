LINDE - Aktie muss Gewinnmitnahmen hinnehmen

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 265,350 € (XETRA)

Die Linde-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 130,45 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 10. Mai 2021 markierte der Wert ein Hoch bei 249,80 EUR. Anschließend lief er einige Woche in einer engen Range zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 235,90 EUR seitwärts.

Am 22. Juli gelang der Ausbruch aus dieser Range. Anschließend schoss der Wert auf ein Hoch bei 270,90 EUR nach oben. Seit diesem Hoch vom 23. August gibt der Aktienkurs leicht nach. Heute nähert er sich der Unterstützung bei 262,00 EUR an.

Neue Kaufwelle möglich

Die Linde-Aktie könnte an der Unterstützung bei 262,00 EUR wieder nach oben drehen. Ein Anstieg in Richtung 292,75 EUR ist aus charttechnischer Sicht weiterhin möglich. Sollte der Wert allerdings unter 262,00 EUR abfallen, wäre zunächst eine weitere Konsolidierung an den EMA 50 bei aktuell 254,74 EUR oder sogar an das letzte Zwischenhoch bei 249,80 EUR möglich. Aber auch dann wäre noch eine Rally gen 292,75 EUR möglich.

